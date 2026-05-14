Entregados los diplomas al alumnado del proyecto de Empleo y Formación de María

Personas desempleadas se han formado en construcción, pintura y jardinería y trabajado en el entorno de la ermita de la Virgen de la Cabeza y en edificios y jardines municipales

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha asistido junto al alcalde de María y presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, a la entrega de diplomas del proyecto de Empleo y Formación ‘Adecentamiento del entorno de la ermita de la Virgen de la Cabeza’ desarrollado en este municipio con la participación de diez personas en situación de desempleo.

El alumnado de este proyecto, que arrancó el 3 de junio de 2025, se ha formado y ha adquirido experiencia laboral trabajando en especialidades relacionadas con la construcción, la pintura y la jardinería, con alta demanda en el mercado laboral provincial.

El alumnado está compuesto por diez personas, seis mujeres y cuatro hombres, de edades comprendidas entre 30 y 60 años y en situación de desempleo procedentes del municipio de María. Amós García ha felicitado a los alumnos y alumnas y al equipo docente por el alto nivel de aprovechamiento de la formación teórica y por el trabajo práctico realizado, que ha contribuido a mejorar espacios públicos del municipio.

Los alumnos y alumnas han alternado formación teórica y práctica laboral remunerada en tres acciones formativas: ‘Operaciones auxiliares de albañilería de fábrica en cubiertas’, conducente a certificado profesional de nivel 1 con 320 horas lectivas; ‘Saneamiento y pintura en instalaciones municipales y mobiliario urbano’, un programa formativo de 270 horas; e ‘Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes’, que conduce a un certificado profesional de nivel 2 y suma 390 horas lectivas.

El alumnado ha adquirido experiencia laboral y valores relacionados con el trabajo en las prácticas realizadas principalmente en el entorno de la ermita de la Virgen de la Cabeza, donde han hecho trabajos de pintura, albañilería y jardinería. También han actuado en la reconstrucción y adecentamiento de muros de edificios públicos, como el pabellón de deportes, y en mobiliario urbano de una zona recreativa, además de efectuar labores de poda, limpieza, mantenimiento y plantación de varias zonas ajardinadas y parques del municipio.

Esta formación ha proporcionado al alumnado trabajador conocimientos y experiencia sobre cómo levantar y revestir muros, construir cubiertas, realizar labores auxiliares en obras de construcción, efectuar operaciones de saneamiento y pintura en soportes constructivos y mobiliario urbano, instalar y mantener jardines de interior, exterior y zonas verdes y controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías en plantas.