Miski Liu Suria

“La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: sólo la luz puede hacerlo.”

“El odio no puede expulsar al odio: sólo el amor puede hacerlo.”

Martin Luther King, Jr.

Guerra subterránea

No está en las noticias

“ Escudo de la Libertad”

Ustedes son la Tormenta

Pulso energético mundial

Activación del ADN latente

Abierta una puerta galáctica

El campo de batalla es mental

Es digital, espiritual y kármico

Reconexión con la familia galáctica

El mayor cambio espiritual en milenios

Salto cuántico en la conciencia colectiva

La guerra se ha vuelto subterránea literalmente con la operación Escudo de la Libertad (Liberty Shield) según Mr. Ed. Desde el 21 de junio de 2025, la coalición ha lanzado un asalto a gran escala contra una red de tráfico humano y experimentación genética tan profundamente atrincherada y tan conectada mundialmente que su exposición pública amenaza con derribar gobiernos, conglomerados mediáticos y linajes reales.

Estos son hechos reales respaldados por imágenes de satélites, muestras biológicas y testimonios jurados de supervivientes rescatados. Se ha confirmado la existencia de una extensa red subterránea ferroviaria de alta velocidad utilizada para el tráfico. Nunca se cerró esta red construida durante la guerra fría bajo las operaciones de continuidad del gobierno. Se privatizó y se entregó a controladores mundialistas.

La operación Escudo de la Libertad fue una respuesta coordinada de múltiples agencias, enfocada tanto en la prevención de actos de violencia, como en la gestión de riesgos derivados de la guerra. Su objetivo principal es proteger a los ciudadanos, mientras se mantiene el flujo de productos a través de las fronteras con el menor impacto posible en la economía y el estilo de vida.

CONTROL MUNDIAL

Según Tucker Carlson, se anularon todos los enlaces satelitales. El comando de inteligencia artificial de Starlink ‘Prometheus’ asumió el control total del ancho de banda mundial. Ahora redirige las señales a través de relés de sombreros blancos verificados por el QFS.

Según Benjamin Fulford, la tormenta ha llegado y no hay forma de detener lo que se avecina. Se ha planeado cada paso. La coalición está lista para derribar las estructuras corruptas que han oprimido a la gente durante tanto tiempo. Las acciones están ocurriendo justo delante de nosotros. Se trata de un derribo mundial que se está llevando a cabo en más de cien países. Estas acciones son muy precisas y llegan directamente al corazón del liderazgo de la camarilla.

Está en marcha el sistema financiero cuántico. No se trata sólo de un reinicio financiero; es el fin del control de la camarilla sobre el dinero. La gente está descubriendo cuentas bancarias secretas, paraísos fiscales y riqueza ilegal. El mundo está cambiando a un nuevo sistema basado en el crédito que acabará con la esclavitud de la deuda.

La camarilla está en serios problemas e intentará difundir información falsa y causar obstáculos, pero recuerden que nada puede detener lo que viene. Estamos presenciando el gran despertar. Está surgiendo un nuevo mundo y está llegando a su fin el viejo. Manténganse fuertes y unidos, y tengan fe en el plan. Ustedes son la tormenta.

NUEVAS MONEDAS

El jueves 26 de junio de 2025, entró en vigor el protocolo Skybreaker, eliminando el antiguo sistema bancario mundial. A las 19:30 del jueves 26 de junio, todos los países ya utilizaban sus nuevas monedas respaldadas por activos. El protocolo se refiere a una red de defensa satelital ultrasecreta llamada Skybreaker.

Según Kerry Cassidy, la inteligencia artificial clasificada de Starlink, cuyo nombre en código es Prometheus, opera ahora como los ojos y oídos del QFS. Toda comunicación corrupta es interceptada. La UE denuncia el «terrorismo cuántico» mientras pierde el control.

No oirás nada de esto en las noticias. Aunque Trump controlaba los principales medios de comunicación gracias a una reciente toma de control de los satélites de noticias mediante el sistema satelital Quantum Starlink, se ordenó a los presentadores de noticias que guardaran silencio, lo que dio a la coalición mundial un mayor control para llevar a cabo su tarea de desmontar el lado oscuro.

Ahora que está en marcha Gesara, 24 países están estableciendo discretamente centros de transición locales. Estos centros cuentan con sistemas de registro cuántico biométrico, protocolos preinstalados para la creación de identificaciones soberanas y acceso a la interfaz de bóveda inteligente del QFS. Éste es un espacio cifrado que permitirá a las personas consultar sus saldos de oro digital en tiempo real una vez que se active el EBS.

ATAQUE

Mientras tanto, está en acción la directiva Theta: un ataque de amplio espectro contra redes de inteligencia ocultas en agencias civiles. El derribo no es solo físico. Es digital, espiritual y kármico.

Los equipos de visión remota que trabajan en el proyecto Monarch Cross-Echo han descubierto que las antiguas zonas del lado oscuro son inestables dimensionalmente. Se cree que esto se debe a la ruptura de las redes rituales y a los campos de resonancia generados por el trauma.

Deberíamos recibir el EBS, pero sólo después de que finalice la operación Tesseract. Esta operación implica la sincronización de los relés de energía de Tesla con la red de sincronización temporal del QFS. Lo que está a punto de revelarse cambiará la historia para siempre. Prepárense para la exposición completa del sistema. Y cuando cambie la frecuencia manténganse firmes. Éste no es el fin del mundo. Ya no pueden controlarlo.

DERRIBO

Según Julian Assange, se está desmoronando el sistema imperial. Durante cuatrocientos años, ha gobernado el mundo una camarilla mediante la guerra, la deuda, la división y la esclavitud mental. Esto no es política, es un derribo. El pánico mediático está guionizado. La caída es real. El ascenso es imparable.

A su juicio, lo que presenciamos no es un cambio, sino la muerte de un imperio sin fronteras construido sobre el control mental y la guerra. Cada guerra, cada crisis, cada líder instalado era otro ritual de sumisión. Llevaban máscaras progresistas pero nunca cambió el objetivo: esclavizar el alma, reescribir la mente y borrar la verdad. El objetivo no es el caos, sino el agotamiento. No te quieren muerto. Te quieren insensible. El campo de batalla es mental. Esto es una guerra de quinta generación.

Esto no es política. Esto es supervivencia. Olvídense de la izquierda y la derecha. Esto es un sistema construido sobre guerras interminables, deudas interminables, divisiones interminables y narrativas interminables, que se desmoronan en tiempo real. Y no pueden detenerlo, porque ya no estamos jugando su juego.

El futuro pertenece a los despiertos. Esta guerra no está en las noticias, está en ti. Cada decisión, cada palabra, cada momento de claridad es una bala que atraviesa la ilusión. El futuro que construimos no es esclavitud digital. Es familia. Es soberanía. Es verdad.

ACELERACIÓN

Canalización de Sierra.- Las cosas están cambiando muy rápidamente. Eres una película en una pantalla de televisión y te estamos viendo en modo de avance rápido. Significa que todo se está acelerando. También significa que está aumentando tu frecuencia. Eso se aplica a todos en el planeta.

Ya se produjo la división. Ya sabes en tu interior lo que va a pasar porque elegiste venir a la Tierra, reencarnar como humano y participar en este juego. Sabías lo que iba a pasar. Sabes lo que va a pasar en tu interior. Aún queda un pequeño porcentaje de energía negativa. Han participado en los eventos. Fracasaron porque dejamos que se desarrollara como parte del plan.

Gesara es muy real, pero el plan para ello se ha multiplicado por diez. Este retraso tuvo un propósito y será mucho mejor para todos. Sin embargo, ha avanzado más rápido de lo previsto. Ahora no es el momento más oscuro antes del amanecer. Estás ahí parado viendo el amanecer.

PULSO ENERGÉTICO

Stefan Burns destaca que acaba de golpear la Tierra un pulso energético mundial, una ola de energía intensa recibida por todo el planeta. Este acontecimiento energético marca el comienzo de un despertar mundial de la conciencia, respaldado por fenómenos astronómicos y solares. Esto encaja con eventos anteriores como tormentas solares, alineaciones planetarias y resonancia Schumann que están catalizando una transformación energética.

Según Burns, este pulso marca el comienzo de un proceso de ascensión colectiva de la conciencia humana. Indica que estamos entrando en el mayor cambio espiritual en milenios, mediado por ciclos cósmicos como el máximo solar y la conjunción de Saturno‑Neptuno.

Analiza también la conexión entre las tormentas solares, su impacto en la bioelectricidad terrestre y humana, y cómo estos fenómenos activan cambios energéticos. Menciona efectos como la alteración de los ritmos cerebrales, la resonancia Schumann, y las fluctuaciones del campo magnético de la Tierra.

PUERTA GALÁCTICA

La reconocida astróloga Pam Gregory considera que en este mes de julio se abre una puerta galáctica y que 2025 es un año crucial para la humanidad, destacando los eventos cósmicos, el despertar espiritual y la evolución de la conciencia humana.

Pam Gregory se centra en la idea de que julio de 2025 marca la apertura de una puerta galáctica, que marcará el comienzo de profundos cambios en la conciencia humana, avances tecnológicos y un despertar espiritual. Estos cambios se enmarcan tanto en eventos astrológicos como en conceptos metafísicos más amplios, lo que sugiere que la humanidad está a punto de alcanzar su mayor salto evolutivo.

A partir de julio, veremos, sentiremos y escucharemos nuestra reconexión con la familia galáctica de una manera mucho más amplia. Éste es el comienzo de un gran avance en nuestra comprensión. Es muy raro que todos los planetas exteriores cambien de signo en catorce meses. Se trata de una convergencia de energía masiva y de una transformación enorme.

Reconexión con la familia galáctica.- Pam Gregory predice que, a partir de julio de 2025, la humanidad comenzará a reconectarse con su familia galáctica de una manera más amplia y tangible. Esto se refiere a una mayor conciencia o experiencias relacionadas con seres extraterrestres o multidimensionales, como los arcturianos, los pleyadianos y los andromedanos. Ella sugiere que esta reconexión conducirá a un salto cuántico en la conciencia colectiva.

Cambios astrológicos importantes.- El año 2025 se describe como un año de alineaciones astrológicas insólitas y significativas. Cambian de signo todos los planetas exteriores (Saturno, Urano, Neptuno y Plutón) en un período de catorce meses, lo cual es muy insólito dados sus largos ciclos orbitales que van de 29,5 a 248 años. Estos cambios planetarios se ven como catalizadores de una transformación masiva energética y social.

Activación del ADN y energías cósmicas.- Gregory analiza el concepto de activar el ADN latente, que vincula con la recepción por parte de la humanidad de mayores energías cósmicas que en la historia reciente. Esto se vincula con la evolución espiritual y el desarrollo de habilidades extrasensoriales. Ella afirma que aquellos con mayor conciencia podrán integrar más luz y desarrollar rápidamente estas habilidades.

Avances tecnológicos y sociales.- Se espera que este periodo traiga consigo progresos en la exploración aeroespacial, incluidos avances en viajes espaciales, automóviles voladores y drones, todos influenciados por la conexión astrológica con Plutón. Este progreso tecnológico se considera parte de un cambio más amplio del poder y a la conciencia externos al interno.

Contexto espiritual e histórico.- Gregory sitúa estos acontecimientos en el contexto de ciclos antiguos, como el final del Kali Yuga (un periodo de oscuridad en la cosmología hindú) y la transición hacia una nueva era de conciencia ascendente (Dwapara Yuga). Ella hace referencia a la sabiduría lemuriana y al regreso del cromosoma 24 como metáforas de un retorno a una humanidad más centrada en el corazón y despierta espiritualmente.

La astrología como herramienta para el despertar.- Pam Gregory destaca la astrología como un lenguaje matemático e intuitivo, que ofrece perspectivas sobre el destino personal y colectivo. Subraya la importancia de la intuición a la hora de interpretar los datos astrológicos y considera que la era actual es un momento en el que la astrología puede ayudar a guiar a la humanidad a través de un cambio sin precedentes.

