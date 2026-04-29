El Ayuntamiento adjudica a ‘Tecnigral’ la redacción del Plan Director del Arbolado Urbano de Almería

La Junta de Gobierno Local aprueba la elaboración de un documento estratégico que definirá la gestión sostenible del arbolado urbano y su adaptación al cambio climático

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la empresa ‘Tecnigral’, por importe de 59.895 euros, el contrato de servicios para la redacción del Plan Director del Arbolado Urbano de la ciudad. Este documento estratégico permitirá establecer una planificación global para conservar, mejorar y potenciar el patrimonio arbóreo del municipio, fijando las bases para una gestión sostenible, eficiente y adaptada a los retos ambientales actuales y futuros.

El Plan Director, cuya elaboración se ha adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se configura como una herramienta clave para definir el modelo de arbolado que necesita Almería, abordando tanto el diagnóstico de la situación actual como las acciones necesarias para garantizar su óptimo estado a medio y largo plazo. En este sentido, incluirá análisis detallados sobre el estado fitosanitario, la biodiversidad, la distribución o los riesgos del arbolado, así como propuestas de actuación y mejora.

Asimismo, el documento establecerá directrices sobre plantación, mantenimiento, selección de especies, gestión del riesgo o protección del arbolado frente a obras, además de contemplar procesos de participación ciudadana para integrar la visión de los almerienses en la planificación futura.

Almería cuenta actualmente con aproximadamente dos millones de metros cuadrados de zonas verdes y un bosque urbano formado por más de 50.000 árboles y palmeras, de los que 94 están catalogados como ejemplares singulares, lo que pone de manifiesto la importancia de este patrimonio natural en la configuración de la ciudad.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, ha subrayado que “con esta adjudicación damos un paso decisivo para dotar a Almería de una herramienta técnica rigurosa que nos permitirá planificar el futuro de nuestro arbolado con criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático”.

En esta línea, ha señalado que “el Plan Director nos ayudará a tomar decisiones basadas en el conocimiento, mejorando la seguridad, la biodiversidad y la calidad de vida en nuestros barrios”.

Segura ha destacado también que “queremos un arbolado más saludable, mejor integrado en la ciudad y capaz de responder a los desafíos ambientales, convirtiéndose en un elemento esencial de la infraestructura verde de Almería”.

El contrato tendrá una duración de seis meses y permitirá sentar las bases de un modelo de gestión moderno que guiará las actuaciones municipales en materia de arbolado urbano, contribuyendo a consolidar una ciudad más verde, habitable y resiliente frente al cambio climático.

Diagnóstico, planificación y participación

El Plan Director incluirá un análisis y diagnóstico detallado del arbolado de titularidad municipal -más de 36.000 árboles y 8.600 palmeras- atendiendo a aspectos como su estado fitosanitario, riesgo, edad, distribución, afecciones, biodiversidad, sensibilidad al cambio climático y presencia de ejemplares singulares o monumentales.

Asimismo, incorporará la elaboración de un Mapa de Riesgo, estudios por tipologías de espacios públicos y una revisión del sistema actual de gestión del arbolado, determinando necesidades, carencias y áreas de mejora.

Sobre la base de este diagnóstico, el adjudicatario deberá proponer un nuevo modelo de gestión, con líneas estratégicas, objetivos y acciones específicas. El plan contemplará directrices sobre plantaciones, mantenimiento, poda, gestión del riesgo, biodiversidad, selección de especies, protección del arbolado frente a obras y criterios para la elaboración futura de una ordenanza municipal de arbolado.

El contrato prevé también un proceso de comunicación y participación, con mesas de trabajo, reuniones informativas y un foro abierto para la ciudadanía y agentes sociales, integrando sus aportaciones en las distintas fases del plan. Este enfoque participativo permitirá que la futura planificación del arbolado responda a las necesidades reales de la ciudad y a la percepción de sus habitantes.