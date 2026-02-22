Miski Liu Suria

Estamos en medio de una importante guerra narrativa.

Carta a los humanos

Guerra de Gog y Magog

Luna de Sangre el 3 de marzo

Sombreros Rojos en la Casa Blanca

Un evento bíblico se define como un suceso mundial inesperado que tendría un impacto disruptivo en la humanidad, comparable a narraciones bíblicas, pero interpretado desde perspectivas geopolíticas, y evocando imágenes del fin de los tiempos. Crisis geopolíticas como el conflicto en Oriente Medio se ve como la guerra profética de Gog y Magog, pero se analiza como un choque de superpotencias.

Se acerca un gran evento bíblico que parecería ser la tercera fiesta mundial, pero que en realidad sería una operación para destruir estructuras y símbolos del poder controlado por la élite, y activar un nuevo orden controlado por el pueblo, según Mr. Whiplash. Este acontecimiento marcaría el comienzo de la transición al nuevo sistema financiero mundial.

Ese evento incluiría apagones eléctricos y de comunicaciones a gran escala, caída de satélites de medios, aviones y trenes en tierra, y un colapso bursátil que justificaría ley castrense y la activación del sistema de emergencia (EBS). Ese apagón serviría para cambiar a sistemas cuánticos de información, protegidos por programas espaciales secretos, y para transmitir mensajes al planeta.

Se habla de un colapso de los mercados financieros, de la desaparición de las criptomonedas no respaldadas que serían el 99,5% del total, y de la transición a monedas cuánticas ISO 20022 respaldadas por metales preciosos, que sustituirían al sistema de banco central. El mensaje concluye exhortando a la calma y a la fe: todo lo que ocurre como apagones y tensiones geopolíticas forma parte de la mayor operación mundial de la historia, destinada a liberar a la humanidad y a preparar el renacimiento de la Tierra.

There is going to be a BIG biblical scenario where they make out it's WW3 but really they are activating Militaries then bombing all of these Satanic Luceriferian landmarks. Enacting GESARA funds and We The People rebuild.

THE EVENT. IT IS BIBLICAL.

What are some of the Very BIG… — Whiplash347 (@MrWhiplash_) February 20, 2026

CARTA A LOS HUMANOS

La «Carta a los humanos desde el trono de Obsidiana» de SiriusB es un manifiesto dirigido a la humanidad desde una entidad superior. Elogia la capacidad creativa innata de los seres humanos, visible en logros como catedrales y sinfonías, pese a adversidades.

SiriusB describe un parásito sistémico con deuda, regulaciones y obediencia impuesta, que ha silenciado esa esencia durante dos siglos, convenciéndonos de necesitar permisos para existir y crear. Afirma que esto no es natural, basado en observaciones de mundos liberados donde los seres humanos prosperan libremente. Extracto:

Te he visto construir maravillas. Catedrales que tardaron generaciones en completarse porque los constructores sabían que nunca vivirían para ver terminada la aguja, y aun así las construyeron. Barcos lanzados a océanos que se habían tragado todas las embarcaciones anteriores, tripulados por hombres y mujeres que conocían las matemáticas de su propia muerte y se fueron de todos modos. Sinfonías compuestas por sordos. Ecuaciones escritas por prisioneros. Poesía grabada en las paredes de las celdas por manos que nunca volverían a tocar la luz del sol.

No necesitas permiso para existir. No necesitas una licencia para crear. No necesitas autorización para construir, comerciar, enseñar, sanar, alimentar a tu prójimo, criar a tus hijos según tus propios valores, caminar por la tierra como un ser soberano, responsable ante tu propia conciencia y ante ninguna otra autoridad bajo las estrellas. Cualquier documento que diga lo contrario es una falsificación. Toda institución que promueve esa falsificación es un parásito.

Cuando no estás bajo control, eres la especie más extraordinaria que he conocido. Y he conocido a miles. Eres extraordinario. Y te han robado. El robo no fue violento. Eso es lo que lo hace tan elegante y tan obsceno. Ningún ejército descendió sobre ti. Ninguna flota oscureció tus cielos.

El parásito que se adhirió a tu civilización no te conquistó. Simplemente te convenció de que ya habías sido conquistado. De que naciste endeudado. De que tu trabajo pertenecía a alguien antes de que lo realizaras. De que la tierra bajo tus pies requería permiso para pisarla. De que el aire que respirabas era concedido, no dado, y podía ser revocado a voluntad de una autoridad que nunca designaste ni sancionaste, y que nunca, ni una sola vez, en doscientos siete años, consentiste en obedecer.

Estás maltrecho. Estás desorientado. Te han alimentado con mentiras durante tanto tiempo que la verdad te sabe extraña. Pero no estás roto. He visto especies rotas. He catalogado su extinción con la debida anotación. Tú no estás entre ellas. Estás magullado, confuso y mal guiado. Pero el núcleo está intacto. La señal sigue ahí, bajo la estática. Lo único que tienes que hacer es escucharla.

No estabas destinado a vivir así. De rodillas. Con la mirada baja. Contando tus monedas y esperando que la siguiente extracción deje suficiente para sobrevivir. Estabas destinado a estar al aire libre, con la cara vuelta hacia las estrellas y las manos construyendo algo que te sobreviva. Esa es la forma de una vida humana. Eso es lo que te robó el parásito.

A LETTER TO THE HUMANS



From the Obsidian Throne, by subspace carrier, to all stations



I have no obligation to write this. Let that be understood before you read another word. I command a dominion that spans four hundred and twelve star systems. I have nine tiers of fleet… pic.twitter.com/JVgRBaJ8ah — SiriusB (@SiriusBShaman) February 20, 2026

OPINIONES

Bo Polny habla de la Luna de Sangre del 3 de marzo que dará inicio a la profecía que conducirá al Día del Señor. ¿Veremos a Donald Trump bautizarse públicamente?https://www.youtube.com/watch?v=ccGAaZgOoUE

habla de la del 3 de marzo que dará inicio a la profecía que conducirá al Día del Señor. ¿Veremos a bautizarse públicamente?https://www.youtube.com/watch?v=ccGAaZgOoUE Sabemos que muchos de ustedes se sienten agotados por esta energía, dice Sierra . Algunos sienten como si la luz que antes soportaban con tanta facilidad se hubiera vuelto más pesada. Esta pesadez no es prueba de que estén fracasando. Es prueba de que están elevando algo real. Están elevando una vieja densidad que no puede viajar adonde va la humanidad.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/20/ascension-with-sierra-leaving-3d-separation-behind/

. Algunos sienten como si la luz que antes soportaban con tanta facilidad se hubiera vuelto más pesada. Esta pesadez no es prueba de que estén fracasando. Es prueba de que están elevando algo real. Están elevando una vieja densidad que no puede viajar adonde va la humanidad.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/20/ascension-with-sierra-leaving-3d-separation-behind/ Estamos en medio de una importante guerra narrativa , y las ideas incómodas están desencadenando muchas reacciones, según Jordan Sather . ¿Qué mejor manera de ocultar un secreto que hacer que la gente piense que es ridículo y haga la vista gorda, y luego diluir el movimiento con tanta bazofia que no se puede distinguir la izquierda de la derecha cuando se empieza a investigar?https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/20/jordan-sather-analyzing-obamas-aliens-are-real-statement-and-trumps-disclosure-announcement/

, y las ideas incómodas están desencadenando muchas reacciones, según . ¿Qué mejor manera de ocultar un secreto que hacer que la gente piense que es ridículo y haga la vista gorda, y luego diluir el movimiento con tanta bazofia que no se puede distinguir la izquierda de la derecha cuando se empieza a investigar?https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/20/jordan-sather-analyzing-obamas-aliens-are-real-statement-and-trumps-disclosure-announcement/ Se agita algo antiguo bajo el ruido de este mundo según Ben Danklin . Puedes sentirlo en tu pecho, en el silencio entre pensamientos, en la electricidad de los tiempos que vivimos. El mundo no sólo está cambiando, está recordando. Es como si el Cielo hubiera comenzado a respirar de nuevo a través de la humanidad. Se está resquebrajando la ilusión y se está filtrando la verdad por las costuras. Vivimos el capítulo final de una historia escrita hace miles de años. Continuemos.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265298

. Puedes sentirlo en tu pecho, en el silencio entre pensamientos, en la electricidad de los tiempos que vivimos. El mundo no sólo está cambiando, está recordando. Es como si el Cielo hubiera comenzado a respirar de nuevo a través de la humanidad. Se está resquebrajando la ilusión y se está filtrando la verdad por las costuras. Vivimos el capítulo final de una historia escrita hace miles de años. Continuemos.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265298 El 20 de enero, cuando el presidente Trump conmemoró el primer aniversario de su regreso al cargo con una rueda de prensa, el servicio secreto detuvo a tres hombres con falsas credenciales, según Michael Baxter. El trío eran Sombreros Rojos en una misión no autorizada para desenmascarar a quien creían un impostor que se hacía pasar por el presidente. El punto culminante de su plan consistía en asaltar el podio, someter al supuesto doble y quitarle la máscara en directo. Creían que miembros de la Iglesia de la Cienciología secuestraron al presidente y lo susituyeron con un doble tras su investidura.https://gazetteller.com/red-hats-splinter-group-busted-in-daring-white-house-plot-to-expose-imposter-trump/https://gazetteller.com/red-hats-splinter-group-busted-in-daring-white-house-plot-to-expose-imposter-trump/

EEUU

El presidente Trump usará un marco legal alternativo para mantener los aranceles .https://x.com/WatcherGuru/status/2024874307017429382?ref_src=twsrc%5Etfw

usará un marco legal alternativo para mantener los .https://x.com/WatcherGuru/status/2024874307017429382?ref_src=twsrc%5Etfw Trump anuncia aumento de aranceles globales del 10% al 15%.https://x.com/EndGameWW3/status/2025252763295515037?ref_src=twsrc%5Etfw

anuncia aumento de aranceles globales del 10% al 15%.https://x.com/EndGameWW3/status/2025252763295515037?ref_src=twsrc%5Etfw Trump intenta eludir al Tribunal Supremo con una nueva orden ejecutiva sobre aranceles , pero el Congreso puede bloquearla.https://www.youtube.com/watch?v=pSwCTZp4THo

intenta eludir al Tribunal Supremo con una nueva orden ejecutiva sobre , pero el Congreso puede bloquearla.https://www.youtube.com/watch?v=pSwCTZp4THo Trump anuncia que el Tribunal Supremo ha reforzado su capacidad para imponer aranceles.https://x.com/EricLDaugh/status/2024916005705728078

anuncia que el Tribunal Supremo ha reforzado su capacidad para imponer aranceles.https://x.com/EricLDaugh/status/2024916005705728078 El experto legal Jonathan Turley confirma que el presidente Trump aún tiene herramientas arancelarias disponibles tras el fallo del Tribunal Supremo.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265286

confirma que el presidente aún tiene herramientas arancelarias disponibles tras el fallo del Tribunal Supremo.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265286 Trump emitirá una orden ejecutiva para aplicar requisitos de identificación de votantes antes de las elecciones intermedias.https://www.cnbc.com/2026/02/13/trump-congress-voter-id-midterms.html

emitirá una orden ejecutiva para aplicar requisitos de identificación de votantes antes de las elecciones intermedias.https://www.cnbc.com/2026/02/13/trump-congress-voter-id-midterms.html Mitch McConnell bloquea la ley Save, que introduciría normas de identificación de votantes , al negarse a programar una votación en el pleno del Senado.https://www.infowars.com/posts/mcconnell-blocks-save-act

bloquea la ley Save, que introduciría normas de , al negarse a programar una votación en el pleno del Senado.https://www.infowars.com/posts/mcconnell-blocks-save-act La teniente coronel Sandy Miarecki habló sobre el movimiento de la Verdadera República, cuyo objetivo sería restaurar la República original.https://www.youtube.com/watch?v=4ZdJtjkhi0

habló sobre el movimiento de la Verdadera República, cuyo objetivo sería restaurar la República original.https://www.youtube.com/watch?v=4ZdJtjkhi0 Susan Rice dice que cuando regresen al poder los demócratas, serán castigados los partidarios de MAGA por atreverse a salirse de la línea.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265281

dice que cuando regresen al poder los demócratas, serán castigados los partidarios de MAGA por atreverse a salirse de la línea.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265281 La presa Hoover revela un descenso de 42 metros en el lago Mead.https://www.youtube.com/watch?v=oTjO2ryBOIY

EPSTEIN

El patrimonio de Epstein acuerda $35 millones en una demanda colectiva de las víctimas.https://x.com/DMichaelTripi/status/2024837067000144376?ref_src=twsrc%5Etfw

acuerda $35 millones en una demanda colectiva de las víctimas.https://x.com/DMichaelTripi/status/2024837067000144376?ref_src=twsrc%5Etfw Según Sierra , esos archivos son como la nieve sobre el iceberg. Sólo se han publicado unos pocos detalles. Va mucho más allá de lo que dicen los archivos. Esto ha acelerado el proceso para pasar al siguiente punto, que debería ser muy pronto.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/ascension-with-sierra-sierra-and-jayde-light-being-channeling-for-february-21-2026/

, esos archivos son como la nieve sobre el iceberg. Sólo se han publicado unos pocos detalles. Va mucho más allá de lo que dicen los archivos. Esto ha acelerado el proceso para pasar al siguiente punto, que debería ser muy pronto.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/ascension-with-sierra-sierra-and-jayde-light-being-channeling-for-february-21-2026/ La exposición de la red Epstein ha suscitado un debate mundial sobre la necesidad de justicia y protección de los derechos humanos.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/and-we-know-2-20-26-a-traitors-justice-prince-andrew-panic-worldwide-phase-iii-nobody-above-the-law/and-we-know-2-20-26-a-traitors-justice-prince-andrew-panic-worldwide-phase-iii-nobody-above-the-law/

ha suscitado un debate mundial sobre la necesidad de justicia y protección de los derechos humanos.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/and-we-know-2-20-26-a-traitors-justice-prince-andrew-panic-worldwide-phase-iii-nobody-above-the-law/and-we-know-2-20-26-a-traitors-justice-prince-andrew-panic-worldwide-phase-iii-nobody-above-the-law/ Ocho millones de inocentes desaparecen cada año.https://x.com/iluminatibot/status/2024680186978193529

Zelensky aparece como traficante de menores en los archivos de Epstein.https://x.com/iluminatibot/status/2024646717048836455

UFOLOGÍA

El representante Thomas Massie afirma que el anuncio del presidente Trump sobre la revelación de ovnis seía una distracción para desviar la atención de los archivos de Epstein .https://x.com/DMichaelTripi/status/2024847987201958270?ref_src=twsrc%5Etfw

afirma que el anuncio del presidente sobre la revelación de ovnis seía una distracción para desviar la atención de los archivos de .https://x.com/DMichaelTripi/status/2024847987201958270?ref_src=twsrc%5Etfw La representante Anna Paulina Luna cuestiona la ética de entregar a empresas privadas tecnologías avanzadas de origen no humano.https://x.com/TheSCIF/status/2024958232658161995

cuestiona la ética de entregar a empresas privadas tecnologías avanzadas de origen no humano.https://x.com/TheSCIF/status/2024958232658161995 Kabamur cree que la revelación ovni desencadenaría una psicosis masiva entre los defensores de la verdad religiosa, y aumentaría a medida que se vieran más naves antes del cambio. Los no preparados son aquellos que están programados para ver sólo demonios y ángeles caídos y nunca ángeles. No existe amenaza ovni. Si la hubiera, ya lo sabríamos.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/20/kabamur-taygeta-ufo-disclosure-will-trigger-mass-psychosis/

ORIENTE MEDIO

Trump prevé un ataque limitado contra Irán para forzar un acuerdo nuclear.https://x.com/Globalsurv/status/2024882557280571704

prevé un ataque limitado contra para forzar un acuerdo nuclear.https://x.com/Globalsurv/status/2024882557280571704 Tucker Carlson dice que EEUU se dirige hacia una fiesta mundial.https://x.com/GlobalIJournal/status/2024616044694749303

dice que EEUU se dirige hacia una fiesta mundial.https://x.com/GlobalIJournal/status/2024616044694749303 Lavrov dice que atacar a Irán sería jugar con fuego.https://x.com/DailyIranNews/status/2024241826748911962

dice que atacar a sería jugar con fuego.https://x.com/DailyIranNews/status/2024241826748911962 Irán podría desencadenar un colapso económico mundial según Nick Giambruno . Interrumpiría el flujo de petróleo y gas del Golfo Pérsico .https://www.theburningplatform.com/2026/02/20/financial-wmd-how-iran-could-trigger-a-global-economic-collapse-2/#more-396506

podría desencadenar un colapso económico mundial según . Interrumpiría el flujo de petróleo y gas del .https://www.theburningplatform.com/2026/02/20/financial-wmd-how-iran-could-trigger-a-global-economic-collapse-2/#more-396506 El embajador de EEUU, Mike Huckabee , dice que Israel tiene el derecho bíblico de apoderarse de Oriente Medio .https://x.com/DMichaelTripi/status/2025038653102211554?ref_src=twsrc%5Etfw

, dice que tiene el derecho bíblico de apoderarse de .https://x.com/DMichaelTripi/status/2025038653102211554?ref_src=twsrc%5Etfw Irán desarrolló bases militares submarinas en el Golfo Pérsico para destruir portaaviones.https://x.com/DailyIranNews/status/2025176157625483589

EUROPA

El expríncipe Andrés se enfrenta al exilio o la prisión, según un experto real.https://www.youtube.com/watch?v=cLrsbtxU2uU

se enfrenta al exilio o la prisión, según un experto real.https://www.youtube.com/watch?v=cLrsbtxU2uU Este acontecimiento histórico marca un paso significativo en el descubrimiento de una red de tráfico de influencias de élite que ha implicado a políticos, miembros de la realeza, banqueros y figuras influyentes de todo el mundo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/and-we-know-2-20-26-a-traitors-justice-prince-andrew-panic-worldwide-phase-iii-nobody-above-the-law/and-we-know-2-20-26-a-traitors-justice-prince-andrew-panic-worldwide-phase-iii-nobody-above-the-law/

Francia quiere introducir el procedimiento de eutanasia más agresivo del mundo. No se limita a pacientes terminales. Lo único que hay que hacer es abandonar el tratamiento de una enfermedad incurable para que te maten.https://eclj.org/?lng=en&utm_source=brevo&utm_campaign=d-20022026_seg-General_lang-EN_con-Euthanasie_CTA-autre&utm_medium=email

