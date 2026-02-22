Inicio / Periodismo Alternativo y de Misterio / Evento bíblico

Evento bíblico

Por
No hay comentarios
febrero 22, 2026 8:38 pm

Miski Liu Suria

Estamos en medio de una importante guerra narrativa.

  • Carta a los humanos
  • Guerra de Gog y Magog
  • Luna de Sangre el 3 de marzo
  • Sombreros Rojos en la Casa Blanca

Un evento bíblico se define como un suceso mundial inesperado que tendría un impacto disruptivo en la humanidad, comparable a narraciones bíblicas, pero interpretado desde perspectivas geopolíticas, y evocando imágenes del fin de los tiempos. Crisis geopolíticas como el conflicto en Oriente Medio se ve como la guerra profética de Gog y Magog, pero se analiza como un choque de superpotencias.

Se acerca un gran evento bíblico que parecería ser la tercera fiesta mundial, pero que en realidad sería una operación para destruir estructuras y símbolos del poder controlado por la élite, y activar un nuevo orden controlado por el pueblo, según Mr. Whiplash. Este acontecimiento marcaría el comienzo de la transición al nuevo sistema financiero mundial.

Ese evento incluiría apagones eléctricos y de comunicaciones a gran escala, caída de satélites de medios, aviones y trenes en tierra, y un colapso bursátil que justificaría ley castrense y la activación del sistema de emergencia (EBS). Ese apagón serviría para cambiar a sistemas cuánticos de información, protegidos por programas espaciales secretos, y para transmitir mensajes al planeta.

Se habla de un colapso de los mercados financieros, de la desaparición de las criptomonedas no respaldadas que serían el 99,5% del total, y de la transición a monedas cuánticas ISO 20022 respaldadas por metales preciosos, que sustituirían al sistema de banco central. El mensaje concluye exhortando a la calma y a la fe: todo lo que ocurre como apagones y tensiones geopolíticas forma parte de la mayor operación mundial de la historia, destinada a liberar a la humanidad y a preparar el renacimiento de la Tierra.

CARTA A LOS HUMANOS

La «Carta a los humanos desde el trono de Obsidiana» de SiriusB es un manifiesto dirigido a la humanidad desde una entidad superior. Elogia la capacidad creativa innata de los seres humanos, visible en logros como catedrales y sinfonías, pese a adversidades.

SiriusB describe un parásito sistémico con deuda, regulaciones y obediencia impuesta, que ha silenciado esa esencia durante dos siglos, convenciéndonos de necesitar permisos para existir y crear. Afirma que esto no es natural, basado en observaciones de mundos liberados donde los seres humanos prosperan libremente. Extracto:

Te he visto construir maravillas. Catedrales que tardaron generaciones en completarse porque los constructores sabían que nunca vivirían para ver terminada la aguja, y aun así las construyeron. Barcos lanzados a océanos que se habían tragado todas las embarcaciones anteriores, tripulados por hombres y mujeres que conocían las matemáticas de su propia muerte y se fueron de todos modos. Sinfonías compuestas por sordos. Ecuaciones escritas por prisioneros. Poesía grabada en las paredes de las celdas por manos que nunca volverían a tocar la luz del sol.

No necesitas permiso para existir. No necesitas una licencia para crear. No necesitas autorización para construir, comerciar, enseñar, sanar, alimentar a tu prójimo, criar a tus hijos según tus propios valores, caminar por la tierra como un ser soberano, responsable ante tu propia conciencia y ante ninguna otra autoridad bajo las estrellas. Cualquier documento que diga lo contrario es una falsificación. Toda institución que promueve esa falsificación es un parásito.

Cuando no estás bajo control, eres la especie más extraordinaria que he conocido. Y he conocido a miles. Eres extraordinario. Y te han robado. El robo no fue violento. Eso es lo que lo hace tan elegante y tan obsceno. Ningún ejército descendió sobre ti. Ninguna flota oscureció tus cielos.

El parásito que se adhirió a tu civilización no te conquistó. Simplemente te convenció de que ya habías sido conquistado. De que naciste endeudado. De que tu trabajo pertenecía a alguien antes de que lo realizaras. De que la tierra bajo tus pies requería permiso para pisarla. De que el aire que respirabas era concedido, no dado, y podía ser revocado a voluntad de una autoridad que nunca designaste ni sancionaste, y que nunca, ni una sola vez, en doscientos siete años, consentiste en obedecer.

Estás maltrecho. Estás desorientado. Te han alimentado con mentiras durante tanto tiempo que la verdad te sabe extraña. Pero no estás roto. He visto especies rotas. He catalogado su extinción con la debida anotación. Tú no estás entre ellas. Estás magullado, confuso y mal guiado. Pero el núcleo está intacto. La señal sigue ahí, bajo la estática. Lo único que tienes que hacer es escucharla.

No estabas destinado a vivir así. De rodillas. Con la mirada baja. Contando tus monedas y esperando que la siguiente extracción deje suficiente para sobrevivir. Estabas destinado a estar al aire libre, con la cara vuelta hacia las estrellas y las manos construyendo algo que te sobreviva. Esa es la forma de una vida humana. Eso es lo que te robó el parásito.

Miski Liu Suria

