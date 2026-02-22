José Arturo Pérez Moreno es reelegido consejero del Consejo General de la Abogacía Española

El letrado almeriense inicia su sexto mandato consecutivo en el órgano de gobierno de la Abogacía, tras las elecciones celebradas en el Pleno del CGAE

El letrado almeriense José Arturo Pérez Moreno, exdecano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, ha sido reelegido como consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) durante el Pleno celebrado hoy en Madrid, en el que se han cubierto diez de las doce plazas electivas del órgano. Con esta nueva designación, Pérez Moreno inicia su sexto mandato consecutivo, consolidando una amplia trayectoria de representación institucional en el máximo órgano de gobierno de la Abogacía en España.

El Colegio de la Abogacía de Almería valora esta reelección como un reconocimiento a su experiencia, dedicación y compromiso con la defensa de la profesión, así como a su contribución al fortalecimiento institucional de la Abogacía tanto en el ámbito nacional como territorial. Así, son dos los almeriense que actualmente ostentan la condición de consejeros en la más alta institución de la Abogacía española, Juan Luis de Aynat Bañón (por su condición de decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería) y José Arturo Pérez Moreno.

En las elecciones, celebradas mediante voto secreto entre los miembros del Pleno del CGAE y a las que concurrieron 80 candidaturas, han resultado elegidos, por orden alfabético:

Javier Caballero Martínez (Navarra)

Cristina Llop Velasco (Aragón)

Lourdes Maiztegui González (País Vasco)

Filomena Peláez Solís (Extremadura)

Jesús Pellón Fernández-Fontecha (Cantabria)

José Arturo Pérez Moreno (Andalucía)

Jesús Sánchez García (Cataluña)

Nielson Sánchez Stewart (Andalucía)

Julio Sanz Orejudo (Castilla y León)

Pascual Valiente Aparicio (Andalucía)

Los consejeros y consejeras han tomado posesión del cargo durante el propio Pleno. Su mandato tendrá una duración de cuatro años y su labor, de carácter no remunerado, se orienta a apoyar, complementar y reforzar la actuación del Pleno del Consejo General, participando en la definición de las políticas institucionales y en la defensa del interés general de la profesión.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española está integrado por los 83 decanos y decanas de los Colegios de la Abogacía, los presidentes de los Consejos autonómicos y los doce consejeros electivos, quienes participan con voz y voto en la adopción de acuerdos, salvo en la elección de la Presidencia.

Durante su intervención, el presidente del Consejo General destacó que los nuevos consejeros asumen su responsabilidad “en un momento decisivo para la Abogacía en España”, subrayando el compromiso de la institución con el refuerzo de su independencia y su servicio a la sociedad.

Otros asuntos abordados en el Pleno

En la reunión, el Consejo General trasladó a los grupos políticos la urgencia de acordar la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con el objetivo de dar respuesta a una situación que afecta a miles de profesionales.

Asimismo, se informó de avances en materia de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, entre los que se incluyen mejoras en el sistema, la necesidad de incrementar y actualizar periódicamente las retribuciones, agilizar los pagos, reforzar la especialización, extender servicios, eliminar desigualdades territoriales y garantizar el abono de todas las actuaciones realizadas.

El Pleno también dio cuenta del desarrollo del Programa Upro, impulsado junto a Unión Profesional, que cuenta ya con más de 21.800 personas inscritas en formación en competencias digitales.

En el ámbito institucional, se comunicó la colaboración con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia para un ciclo formativo sobre la Ley de eficiencia que comenzará en marzo, así como la continuidad del trabajo conjunto con el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Entre los asuntos organizativos, el Consejo abordó la situación derivada del impago de cuotas por parte del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). En relación con el ejercicio 2025, el procedimiento judicial se encuentra pendiente de resolución, mientras que respecto a 2026 el Consejo prepara acciones legales en defensa de la legalidad y de los intereses del conjunto de la Abogacía. El Pleno también informó de la rectificación del ICAM en relación con el sistema de colegiación y las cuotas de nueva incorporación.

Finalmente, en el ámbito internacional, se analizó la situación en Venezuela, reiterando la defensa de una transición pacífica con pleno respeto al Estado de Derecho.