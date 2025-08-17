Éxito rotundo de la “Noche de Estrellas” en la Ermita de San Miguel de Dalías

Francisco Lirola Martín

Dalías vivió una noche mágica e inolvidable con la celebración de la esperada Noche de Estrellas el pasado miércoles, una actividad astronómica que congregó a más de doscientas personas en el paraje de la Ermita de San Miguel.

Bajo un cielo despejado y en un entorno privilegiado, vecinos y visitantes de todas las edades disfrutaron de una experiencia única gracias a la colaboración del Planetario de Serón (Gérgal, Almería), que fue el encargado de acercar el universo a los asistentes mediante explicaciones didácticas, observaciones guiadas y potentes telescopios.

Durante la velada, el público pudo descubrir las constelaciones visibles en esta época del año, identificar estrellas y aprender sobre el firmamento que cubre nuestras noches. Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la observación de Saturno, donde los asistentes pudieron contemplar con nitidez su característico anillo, así como la superficie lunar con sus inconfundibles cráteres.

El evento contó con la presencia del alcalde de Dalías, Francisco Lirola, acompañado por la concejal de Cultura, María Dolores Gómez, y el concejal de Medio Ambiente, Antonio Zamora, quienes participaron activamente en la actividad y compartieron la experiencia con los numerosos asistentes. Todos ellos destacaron el valor de este tipo de iniciativas que combinan ciencia, divulgación, naturaleza y cultura, que la convierten en una actividad estival y de ocio espectacular.

El alcalde, en su intervención, quiso agradecer especialmente al equipo del Planetario de Serón por su profesionalidad y cercanía, así como al dispositivo de Protección Civil y Emergencias Dalías y a la Policía Local, cuya colaboración fue clave para garantizar el desarrollo seguro del evento. También expresó su reconocimiento a la Diputación de Almería y su área de Cultura, promotora de esta actividad dentro del programa de verano que se está desarrollando en el municipio.

“Cada una de estas actividades tiene sentido gracias a la gran acogida y participación de nuestros vecinos y visitantes. Este verano está siendo especialmente enriquecedor, con propuestas culturales, educativas y de ocio para todos los públicos”, señaló Francisco Lirola al cierre del acto.

La “Noche de Estrellas” se ha convertido así en una cita destacada dentro de la programación estival de Dalías, poniendo en valor no solo la riqueza del cielo nocturno de la comarca, sino también el compromiso del municipio con la divulgación científica y la cultura accesible.