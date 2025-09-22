Home / Deportes / Éxito rotundo del  III TORNEO NACIONAL APERTURA Club Baloncesto La Mojonera

Éxito rotundo del  III TORNEO NACIONAL APERTURA Club Baloncesto La Mojonera

septiembre 22, 2025 9:37 pm

Gran éxito del  III Torneo nacional apertura CB La Mojonera  que se ha  desarrollado los  días 20 y 21 de Septiembre con la participación de las  selecciones de Almeria, Raca de Granada, Manilva de Málaga ,Marme de Murcia, CB Almeria, El Toyo Basket y el club organizador Club Baloncesto La Mojonera.

Las categorías  que tomado parte en esta tercer edición han sido junior, infantil y cadete tanto masculina como femenina y los encuentros se han llevado a cabo en las instalaciones deportivas de La Mojonera con un gran ambiente  de público durante todos los encuentros.

Las familias de los equipos mojoneros y almerienses así como las abundantes familias de los equipos asistentes disfrutaron de lo lindo del buen tiempo y la gastronomía local llenando los comercios cercanos al evento  y sirviendo como nexo de convivencia y camaradería.

El torneo ha estado  organizado por el club baloncesto La Mojonera y  ha  contado con la colaboración de la Excma. Diputación de Almería,  el Ayuntamiento de La Mojonera, la Delegación almeriense de la federación andaluza de baloncesto y empresas locales.

En la jornada del Domingo se hizó foto de familia donde se contó con la presencia del concejal de deportes Ángel Morales, quien mostró su alegría por el desarrollo de estos eventos de carácter nacional  donde se da a conocer el municipio y se fomenta el comercio local. De igual modo se realizó entrega de recuerdo a los clubes participantes.

Ha sido un gran evento deportivo  con un gran nivel donde los equipos participantes han podido poner a punto los equipos y la táctica de cara al inicio de  las competiciones provinciales, los cuales ya han manifestado su deseo de participar en las próximas ediciones.

            Para el evento se ha  contado con servicio de fisioterapia en pista y se ha puesto a disposición de los participantes el “rincón saludable” formado por diferentes tipos de fruta y verdura a disposición de los jugadores/as fomentado el consumo de frutas y hábitos saludables.

            Los encuentros han sido arbitrados por la Federación Andaluza de Baloncesto y se han podido seguir  en la App AficiónFAB además de las redes sociales del club. 

GabinetedePrensa

