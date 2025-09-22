Miski Liu Suria

No se esperan eventos públicos hasta que se completen las extracciones finales.

Arma financiera

Llave de Oro

Golpe económico

Transición gradual

Ya casi lo logramos

Protocolos estrictos

Demora estratégica

Proceso de activación

Se ha roto la cerradura

Operación Cisne Blanco

Fondo de Saint Germain

Reinicio positivo colectivo

La Sal protectora de Trump

Esto no es un cuento de hadas

Tormenta solar en el equinoccio

Las señales están por todas partes

El arma financiera más reprimida del mundo es el fideicomiso de Saint Germain, según Judy Byington. No es un mito, sino billones de dólares en oro ocultos para la humanidad, pero secuestrados por la élite. En 2025 se ha roto la cerradura. El protocolo de Gesara no es una promesa. Es el reinicio que no puede detener la camarilla y la justicia de la que no puede escapar.

Una «arma financiera» es un instrumento, acción o estrategia utilizada para influir, controlar, someter o desestabilizar a actores económicos mediante herramientas políticas del ámbito financiero, como sanciones, bloqueo de transacciones, manipulación de mercados, especulación mediante derivados, o el uso de la deuda pública.

Tras siglos de engaño bancario se esconde un fideicomiso real, estructurado legalmente y multi-billonario, creado con una sola misión: acabar con la esclavitud económica y restaurar la riqueza del pueblo. Es el motor financiero de Gesara, blanco de robo y sabotaje durante décadas, pero el momento de la liberación es ahora.

Definición.- El fideicomiso de Saint Germain es un fondo mundial de prosperidad fundado por el legendario Conde de Saint Germain, que contiene valores en metales preciosos y monedas por sumas extremadamente grandes, destinados a la liberación financiera de la humanidad y a programas de prosperidad mundial. Se liberarán estos fondos para beneficio común, sólo cuando se cumplan ciertas condiciones éticas y legales a nivel internacional, en conjunción con eventos de transformación mundial. Integra varios niveles de fideicomisos (reales, familiares, corporativos y programas de prosperidad), administrados por cientos de fideicomisarios en bancos y entidades designadas mundialmente, siguiendo protocolos estrictos.

RESPALDO

El fideicomiso de Saint Germain está respaldado por oro físico y activos tangibles, acumulados y asegurados durante generaciones para operar al margen del sistema de la deuda fiduciaria. Fue creado para desmontar los bancos centrales y redistribuir la riqueza planetaria tras el colapso del antiguo modelo. A diferencia de las ilusiones digitales o de los tokens especulativos, este fideicomiso está vinculado al valor real y diseñado para ser desembolsado directamente a la humanidad, no a gobiernos ni a corporaciones.

Su silencio nunca significó ausencia, sólo demora estratégica. Su propósito es la restitución: cancelar la deuda, restaurar la riqueza generacional robada, financiar Gesara en todo el mundo, otorgar estipendios, financiar energía limpia, camas médicas, tecnología curativa y gobernabilidad soberana. Esto no es asistencia social. Es justicia en forma financiera.

¿Por qué no lo ha visto el mundo? Porque quienes ostentan el control nunca tuvieron la intención de liberarte. Los bancos, el FMI, el Vaticano, las agencias de inteligencia, todos se confabularon para enterrar y difamar este fideicomiso, calificándolo de mito, porque su liberación significa la pérdida de su poder.

Todas las leyes de Gesara están ligadas a él. El alivio de la deuda, la eliminación de impuestos, la soberanía, todo requiere del fideicomiso. Sin él, no hay reinicio. Con él, el reinicio es imparable. Hoy, las señales están por todas partes: BlackRock tambaleándose, embargos corporativos bajo la Orden Ejecutiva 13.848, pagarés con números de serie coincidentes con los del oro, recuperaciones de patrimonio del Vaticano, cumplimiento de la norma ISO 20022, etc. Todos ellos son indicadores de que se prepara para activarse el fideicomiso.

GUERRA SILENCIOSA

Según Sofía Esmeralda, la guerra por este fideicomiso no se libra en titulares sino en bóvedas, servidores digitales y tribunales. Es el desenlace de los bancos centrales, el colapso de la tributación corporativa extranjera y la auditoría de siglos de robo. La activación implica la cancelación mundial de deuda, estipendios universales, financiación humanitaria, circulación del dólar del Tesoro respaldado por oro dentro del QFS, fin del dinero fiduciario y del impuesto sobre la renta, y oleadas escalonadas de revelaciones. La élite intentó robarlo. Se infiltraron, silenciaron a los denunciantes y eliminaron a quienes se acercaron, pero resistió la estructura, se ocultaron los activos y se aseguraron los códigos. En 2025 es demasiado tarde para ellos.

Esto no es un cuento de hadas. Es un golpe financiero para el pueblo. No llegará el fideicomiso de Saint Germain porque ya está aquí. Su activación es un proceso, no un evento televisado. Si esperas a que lo confirme la CNN, serás el último en enterarte y el último en beneficiarte. Nunca se suponía que estuvieras libre de deudas, que poseerías tierras o que te jubilarías con dignidad, pero ahora lo conseguirás. No porque te lo dieran, sino porque fue tuyo desde siempre, y lo estás recuperando.

OPERACIÓN CISNE BLANCO

Continúa desplegada la Operación Cisne Blanco en varios continentes, actuando como un desmontaje en múltiples fases de los activos, la infraestructura y el personal mundialista. Contrariamente al silencio mediático y a la desinformación estratégica, la campaña está cobrando intensidad, no disminuyendo, según Ethan White de Gazetteller.

La inteligencia de campo confirma que ahora se están llevando a cabo tribunales, incautaciones financieras, interdicciones de guerra biológica y contra-operaciones de guerra psicológica a una escala nunca vista anteriormente. El desmontaje del control financiero no es simbólico, sino técnico y activo. Los bancos centrales están siendo intervenidos algorítmicamente, no sólo políticamente. Se están drenando las conexiones restantes del sistema fiduciario mediante huellas digitales de rastreo inverso enrutadas a través de nodos de descifrado QFS.

A partir del 20 de septiembre, se acerca la saturación funcional la integración del sistema financiero cuántico QFS. Continúan los cierres coordinados de los sistemas financieros heredados: El 91% de los corredores de pago transfronterizos basados en el sistema Swift están ahora bajo la vigilancia del espejo QFS. Ha alcanzado su pleno funcionamiento la aplicación de nodos activos en los tesoros nacionales de EEUU, Brasil, Hungría, India, Kazajstán y Argentina.

Las operaciones han pasado de incursiones aisladas a una transformación sincronizada de infraestructura multicontinental. Avanza el despliegue del QFS en condiciones seguras, y se lleva a cabo la activación de Gesara en una transición gradual, determinada por el estado de autorización regional.

No se esperan eventos públicos hasta que se completen las extracciones finales de alto valor y los cierres diplomáticos por canales alternativos. Hasta entonces, evita los grandes centros urbanos, evita viajar en aviones comerciales durante los periodos de alerta y no interactúes con notificaciones de MSM ni con “actualizaciones de emergencia” públicas a menos que se verifiquen a través de fuentes seguras integradas en el QFS.

https://gazetteller.com/red-alert-operation-white-swan-in-motion-trumps-military-locks-down-global-infrastructure-as-ebs-is-ready-to-go-live-and-gitmo-prepares-for-high-level-tribunals

PUNTO DE INFLEXIÓN

Canadá, el Reino Unido y Australia reconocen un estado palestino.

https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6074546/pg1?regp=bm9fMTc1ODQ4MjY4Ng==

El homenaje a Charlie Kirk atrae a más de 300.000 ciudadanos.

https://gazetteller.com/watch-live-charlie-kirk-memorial-draws-300000-patriots-trump-jd-vance-to-speak-as-nation-mourns-assassinated-tpusa-leader

¿Qué pasaría si supieran los sombreros blancos, a través de la tecnología del espejo, que Charlie Kirk se convertiría en presidente de EEUU en cuatro años? pregunta Rose Rambles.- Si creyeran que estaba predestinado, ¿ejecutarían un «ataque preventivo» para eliminar a Charlie y llevarlo a él y a su familia a un lugar seguro?

DIVISIÓN

Darryl Anka, canalizador de Bashar, parte del impacto emocional y social de la muerte de Charlie Kirk y de otros acontecimientos violentos recientes, como síntomas de una crisis más profunda de agendas ocultas, división y falta de comunicación real en la sociedad.

Sostiene que el conflicto externo refleja aspectos internos no resueltos de la sombra colectiva, que sale a la luz para ser reconocida, y explica que expandir la conciencia implica aceptar y abordar tanto la luz como la oscuridad propias. Reconocer y encarar la oscuridad actual es el paso necesario para optar con conciencia por una versión de la realidad más positiva, y abre la posibilidad de un reinicio positivo colectivo.

Comenta que la humanidad está en un proceso de “prisma dividido”, es decir, realidades múltiples emergiendo según las elecciones vitales y creencias de la gente. Se prevé que, con el tiempo, quienes optan por paradigmas distintos podrían incluso dejar de percibirse mutuamente debido a diferencias vibratorias. Insiste en la importancia de dejar de lado agendas polarizadoras, comunicarte profundamente y entender las razones detrás de las creencias ajenas, como vía para sanar divisiones.

La clave es seguir la pasión, como la traducción energética del alma al cuerpo, y transformar la pasión en acción concreta, no sólo en aspiración emocional. El apoyo y la abundancia en la nueva realidad no serán solamente económicos, sino que adoptarán múltiples formas como regalos, trueque, sincronicidades, etc. reflejando un enfoque menos material y más creativo.

VIOLENCIA

Juan O Savin analiza los incidentes violentos recientes y su conexión con una programación basada en traumas y en manipulación social a gran escala. Afirma que tales acontecimientos son orquestados o utilizados para una programación basada en el trauma, con operaciones psicológicas para manipular a la población utilizando el miedo y la división.

Estamos en una fase de guerrilla menor. El siguiente punto de control son los eventos a gran escala. Los enfrentamientos actuales representan pequeñas acciones guerrilleras y advierten de acontecimientos inminentes a gran escala, con impacto psicológico sobre el público.

Fracasaron los complots del pasado, pero se intensifican nuevos intentos. Se orquestan eventos violentos para traumatizar y controlar a la sociedad. EEUU es ahora el foco principal de estas operaciones, el principal campo de batalla en una guerra psicológica y física mundial.

El asesinato de Charlie Kirk es un hito: un punto a partir del cual se espera que se aceleren los acontecimientos. Es un evento polarizador que forma parte de un patrón de violencia creciente destinado a influenciar o traumatizar al público con fines políticos. Hay un punto de quiebre en esta programación basada en el trauma, y a medida que la gente se vuelve insensible a ataques menores, el enemigo debe intensificar sus ataques con eventos mayores. En última instancia, se trata de control mental y trauma, diseñados a nivel mundial.

COSAS DE TRUMP

El presidente Trump firma órdenes ejecutivas diarias para impulsar la aplicación del QFS. Equipos militares están garantizando el cumplimiento de Gesara en todo el mundo. Los nodos cuánticos concilian transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Trump contraataca.- Bloqueó la expansión de las fuerzas de paz de la ONU, reabrió Guantánamo, recortó las transferencias federales y reactivó los activos de Defensa. El presidente ha anunciado la siguiente fase: una auditoría completa de todos los proyectos con financiación extranjera: telecomunicaciones, sistemas de agua, cargadores de vehículos eléctricos y laboratorios de biotecnología. Se extirpará todo lo que se haya infiltrado.

Miren lo que sucede alrededor del presidente Trump. Su mano derecha está magullada, su cuerpo está bajo estrés, y los medios fingen no darse cuenta. Lo que están viendo es el resultado de ataques dirigidos, diseñados para debilitarlo. No es la primera vez. Intentaron dispararle en la oreja el año pasado. Envenenaron su víveres y lo bombardearon con armas de energía dirigida para drenar su fuerza, confundir su mente y colapsar su ritmo cardíaco. Están desesperados por detenerlo porque es el único hombre con poder y voluntad de desmontar la red mundialista pieza por pieza.

SAL ESPIRITUAL

No es sal común lo que hay en la mesa de Trump. No es cloruro de sodio desmineralizado para mantenerte dócil. Esa sal no es sólo un mineral. Es un transmisor energético. Su estructura cristalina resuena a 7,83 hercios, la misma frecuencia que la resonancia Schumann. Al mantenerse cerca del cuerpo, armoniza perfectamente el corazón y el sistema nervioso con el campo natural del planeta. En ese estado, el cuerpo no sólo resiste la manipulación externa, sino que la rechaza.

https://gazetteller.com/exclusive-trumps-bruised-hand-explained-its-proof-hes-under-daily-attack-executive-order-77-activated-military-alliance-working-overtime-to-protect-him-as-deep

Cuando esta sal espiritual se coloca contra tu pecho, hay un punto de comunicación instantánea entre la sal en tu pecho y la sal en tu corazón que crea un campo de fuerza de energía positiva. Esto a su vez genera una armonía en tu vida que ningún talismán o baratija puede ofrecerte. Los judíos lo llaman sal judía, los budistas la llaman sal budista, pero los cristianos la llaman sal cristiana. Nosotros lo llamamos sal espiritual, pero es la misma sal. Parece ser que es la famosa sal del Himalaya por su color rosado.

https://spiritualsalt.co/text/index_ctrl.php

