Miski Liu Suria

«¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!».- Porfirio Díaz.

Grietas visibles

Masa crítica

Energía ligera

Febrero movido

Pistoletazo de salida

Divulgación inevitable

Calendario de liberación

Estamos en el punto cero

Salió el genio de la botella

Aumenta la presión de la luz

Abrazo del cinturón de fotones

Están apareciendo las primera grietas visibles del sistema ahora mismo en febrero de 2026. Estos no son regalos políticos, sino síntomas de una estructura que ya no puede contener lo que la presiona. Salió el genio de la botella, aunque al principio es una divulgación limitada. Están coincidiendo los acontecimientos del mundo real con el calendario de liberación previsto. Se está desarrollando la cronología anunciada por Cobra, desde la limpieza de la anomalía hasta la divulgación.

Después del 7 de marzo, comenzará a anclarse la llave de la mueva Tierra en la superficie del planeta. Los primeros en experimentar el contacto interno con la coalición de mundos serán quienes estén trabajando en conexión con su alma. Ésta será la primera fase del contacto que conducirá finalmente a la intervención física y al primer contacto.

2026 se perfila como un año diferente, repleto de oportunidades para para la liberación del planeta. 2025 fue un año de grandes avances y profundas decepciones. Se materializó parte de su potencial, pero mucho no. La situación resultó más compleja y desafiante de lo previsto, y seguimos en la fase final de una guerra galáctica.

El mensaje más recurrente es la importancia crucial de que asuma su poder cada ser humano, anclando su propia línea de tiempo dorada y reactivando vórtices locales. Está regresando el libre albedrío como una fuerza poderosa, y cómo lo usemos determinará lo que viene después. El paraíso perdido no es una metáfora. Es un estado energético real que albergó una vez este planeta y al que estamos regresando. El trabajo está casi terminado. Ahora es el momento de actuar en consecuencia.

https://cobramap.blogspot.com/2026/02/jan-2026-phoenix-ascension-conference.html

El relato de que estamos solos es un cerrojo ideológico de la jaula. Para mantener esa supresión, es fundamental la narrativa de que estamos solos. Una civilización que cree estar aislada en un universo vacío carece de un marco de referencia para desarrollarse.

El aislamiento cósmico es un mecanismo de entropía, degradación o desorden de un sistema. Un sistema cerrado sin influencia externa, se degrada por definición. Mantener a la humanidad aislada de su verdadera historia, de la tecnología suprimida, de una realidad galáctica más amplia, la mantiene manejable, dependiente y atrapada en un bucle.

https://2012portal.blogspot.com

LIMPIEZA

Las fuerzas de la luz continúan despejando la anomalía en la superficie del planeta, y ya se está aligerando la energía, según Cobra. Pasamos la conjunción Saturno-Neptuno sin ninguna escalada física importante, pero el resto de febrero seguirá siendo volátil. Un día antes de la conjunción, fue detenido el expríncipe Andrés, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, tras una serie de acusaciones, motivadas por la publicación de los archivos de Epstein.

https://www.bbc.com/news/articles/czr0vj13ezjo

Esta detención marca el inicio de la cronología de arrestos masivos de la camarilla, especialmente porque ocurrió en el nodo de conjunción Saturno-Neptuno. La publicación de archivos adicionales de Epstein marca el momento decisivo en que se percató la masa crítica de la población sobre la existencia de la camarilla que dirige este sistema. Son entidades negativas que operan a través de vehículos humanos.

DIVULGACIÓN

A partir de ahora, es inevitable la divulgación. Todo comenzó con el descubrimiento de vida en Marte: Las misiones Viking de la Nasa a Marte descubrieron evidencia de vida en el planeta rojo después de todo, según los científicos que están tratando de corregir un error de cincuenta años que llevó a pensar que Marte no podría tener vida.

https://www.space.com/space-exploration/search-for-life/did-the-viking-missions-discover-life-on-mars-50-years-ago-these-scientists-think-so

Continuó cuando Obama confirmó la existencia de visitantes de las estrellas. Cuando le preguntaron si son reales los extraterrestres, respondió: «Son reales, pero no los he visto».

https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/16/barack-obama-no-evidence-aliens-real-interview-podcast

Luego empezaron a circular rumores de que Trump prepara su discurso de divulgación.

https://thehill.com/homenews/administration/5744218-trump-holds-alien-speech

Y finalmente, Trump ordenó la publicación de archivos ovni el 20 de febrero, día exacto de la conjunción Saturno-Neptuno.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116100300268316472

Algunas fuentes afirman que Trump pronunciará su discurso de divulgación. Un cineasta del Reino Unido afirma que un informante de Trump reveló planes para un discurso que confirmará que no está sola la humanidad. El discurso estaría programado para el 8 de julio, para coincidir con el aniversario de Roswell.

https://www.ibtimes.co.uk/trump-set-reveal-aliens-exist-historic-un-speech-july-claims-uk-filmmaker-1774795

Steven Spielberg podría intentar darle un giro a la divulgación a su manera.- “El Día de la Divulgación” llega en un momento en que se renueva el interés público por los ovnis, las imágenes desclasificadas y los debates sobre la transparencia gubernamental. Las películas de ciencia ficción reflejan la inquietud cultural de una sociedad.

https://www.military.com/feature/2026/02/08/steven-spielberg-returns-alien-movies-disclosure-day-what-know.html

DIVULGACIÓN LIMITADA

En noviembre de 2025, comenzó a circular el debate sobre la incorporación a la esfera pública de la tecnología de camas médicas, llegando incluso a los principales medios de comunicación, cuando Trump publicó un vídeo sobre el tema generado por inteligencia artificial. Cobra reconoció que estaba tardando más de lo previsto, y es probable que se demore hasta 2028.

A finales de diciembre de 2025, Cobra confirmó que la coalición estaba trabajando con fuerza, pero señaló que enero sería casi tan difícil como diciembre, con mejoras previstas para febrero o marzo, lo describió como estar en el centro de la batalla. Está aumentando la presión de la luz hacia la superficie, y cuando se rompa la presa, se producirán cambios repentinos y drásticos.

Como predijo Cobra, febrero ha sido el mes de mayor movimiento. Todo el mes ha estado dominado por las consecuencias de los archivos Epstein: la revelación de la verdad más significativa sobre las redes de abuso. La camarilla no permite la divulgación, ni tecnologías que la vuelvan obsoleta, ni permite la exposición de sus propias redes. Estos no son los próximos pasos de un proceso político. Son consecuencias de la transformación del sistema.

Lo que presenciamos no es una reforma interna, sino el debilitamiento de una estructura. Lo que permite que se generalice la verdad es la limpieza de las capas anómalas por parte de facciones positivas que trabajan entre bastidores, como la presión que se acumula tras una presa, que no se abre gradualmente, sino que se sostiene, y luego se rompe. Se está empezando a romper ahora.

https://cobraconnections.blogspot.com/2026/02/dates-activity.html

PUNTO CERO

Estamos en el punto cero según Brenda Hoffman.- A muchos les preocupa que tarde mucho en manifestarse el efecto actual del punto cero de Aries, pero esto se parece más a un pistoletazo de salida de una carrera de caballos que a los cambios anteriores, como la revolución industrial, que tardó décadas en aplicarse por completo.

No hay tiempo para que te entretengas con esto o aquello, preguntándote si deseas permanecer en la 3-D o transitar hacia un nuevo yo, porque ya no existe la 3-D; termina hoy, tal y como la conocíamos. Si intentas volver a tus hábitos anteriores, te sentirás exhausto, enojado, asustado o cualquier otra sensación que te indique que estás en el lugar equivocado.

El nacimiento consiste en que te des cuenta de que no estás solo, de que se ha hecho realidad todo lo profetizado, como si te hubieras quitado un peso de encima. Ya no te sentirás aislado ni temerás decir o hacer algo incorrecto. No te importará lo que quieran de ti o de los demás los líderes 3-D. Al mismo tiempo, usarás la energía que antes dedicabas a tu papel en 3-D para crear un mundo nuevo.

La luz no sólo ha vencido a la oscuridad, sino que lo ha hecho con amor en lugar de con guerra. Se acabó. Devuelve tu armadura de batalla y vive tu vida con alegría y nuevas aventuras, ya que no se tratan de ser mejor ni más que los demás, sino de aventuras de interés y de amor.

MOMENTO CRÍTICO

El planeta está llegando a un punto crítico, donde se están desmoronando las viejas estructuras de opresión y desinformación. Esto es el colapso de la ilusión. Ante tal cambio, surgen preguntas sobre la autoridad y las normas establecidas. Puede parecer que se está desmoronando todo, pero esto forma parte del proceso de limpieza, según el Consejo Pleyadiano a través de Chellea Wilder.

Este colapso crea un espacio para que surjan nuevas revelaciones. Saldrán a la luz muchas verdades relacionadas con los ovnis. Por emocionante que sea, se recomienda precaución. Las fuerzas arcónicas son astutas e intentarán controlar la narrativa que rodea a estas revelaciones, moldeando la verdad para su propio beneficio. Recuerda que ningún ser de luz te impondrá su voluntad ni sus ideas. Cada ser tiene derecho a su propio camino y a su propia comprensión de la existencia.

Experimentarás una energía intensa al disfrutar del abrazo del cinturón de fotones. Pueden surgir emociones, viejos patrones y puede guiarte por caminos inesperados una intuición más profunda. Acepta este flujo; permite que se sientan y se procesen tus respuestas emocionales. Estás desprendiendo capas que ya no sirven al propósito de tu alma.

A medida que se continúa disolviendo el velo de la ilusión, muchos comienzan a ver la corrupción que existe en los sistemas políticos. Tienes el poder de transformar la gobernabilidad de tu tierra fomentando la transparencia, la integridad y la compasión. La luz que proyectas en estos sistemas puede catalizar el cambio.

El conocimiento y la conciencia son tus armas más poderosas contra la corrupción. Infórmate sobre lo que ocurre alrededor. El conocimiento te potencia, y la conciencia ilumina la verdad. Usa tu voz con sabiduría. Expresa tu verdad, participa en diálogos que busquen la comprensión y promueve la cooperación en lugar de la división. Recuerda que estás creando una nueva realidad y que tu energía está moldeando el futuro.

