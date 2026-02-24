El Hospital Universitario Torrecárdenas obtiene una beca nacional para mejorar el diagnóstico de la hepatitis D

Está destinada a impulsar el diagnóstico y la vinculación al Sistema Nacional de Salud de pacientes con esta patología

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha conseguido una de las prestigiosas Becas Gilead-AEEH en su octava edición. Este galardón, entregado en el marco del 51º Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que es el principal encuentro científico nacional de la especialidad, y que está destinado a proyectos que impulsan el diagnóstico y la vinculación al Sistema Nacional de Salud (SNS) de pacientes con hepatitis D, así como la microeliminación de la Hepatitis C.

El estudio está liderado por la doctora Marta Casado, hepatóloga e investigadora principal en el Hospital Universitario Torrecárdenas, y se desarrolla en estrecha colaboración con el Hospital Universitario de Poniente y Cruz Roja Almería, lo que refuerza el trabajo coordinado entre el ámbito hospitalario y los dispositivos comunitarios en toda la provincia.

Impacto en la salud de los almerienses

La hepatitis D representa la forma más grave de hepatitis viral crónica y afecta exclusivamente a personas que ya presentan infección por el virus de la hepatitis B. Dado que su infradiagnóstico sigue siendo un reto clínico que retrasa el acceso a seguimientos especializados y a nuevas opciones terapéuticas, este proyecto se vuelve fundamental para la sanidad de la provincia, ha explicado la doctora Marta Casado.

Gracias a esta beca, el Hospital Universitario Torrecárdenas podrá mejorar la identificación precoz de pacientes con infección por virus de la hepatitis D (VHD), facilitar su evaluación especializada y garantizar su adecuada vinculación a los circuitos asistenciales del SNS. Asimismo, el hospital referente de la provincia de Almería podrá conocer con mayor precisión el perfil clínico y epidemiológico de los pacientes con esta infección en la provincia, lo que permitirá generar información clave para adaptar las estrategias de diagnóstico y seguimiento a la realidad asistencial local e implementará estrategias activas de detección y derivación estructurada para contribuir de forma directa a prevenir complicaciones graves como la cirrosis hepática o el carcinoma hepatocelular.

La obtención de este reconocimiento “supone un aval al compromiso conjunto” del Hospital Universitario Torrecárdenas y Cruz Roja Almería con la mejora de la atención a las hepatitis virales y la investigación traslacional. Con esta iniciativa, las instituciones implicadas “reforzamos un modelo de trabajo en red que promueve una atención más equitativa, accesible y centrada en las necesidades del paciente, alineándose con los objetivos estratégicos de eliminación de estas enfermedades como un problema de salud pública”.