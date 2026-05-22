Francisco Góngora asegura que “la empresa ejidense ALSI es ejemplo de la innovación que impulsa el crecimiento del sector agro”

Esta empresa de maquinaria y automatización ha celebrado su jornada anual bajo el título ‘El mañana empieza aquí’

ALSI, con más de 20 años de experiencia, diseña y fabrica equipos a medida que integran mecánica, electrónica y software, combinando innovación y experiencia para mejorar la productividad.

“En El Ejido no solo producimos frutas y hortalizas, también tecnología, ingeniería e innovación aplicada al campo”

La empresa ALSI ha celebrado su jornada anual, titulada ‘El mañana empieza aquí’, un encuentro que ha reunido a destacados profesionales del sector agroalimentario para reconocer la evolución que ha vivido el sector agro en El Ejido y el Poniente almeriense y poner en valor a todas las personas que han hecho posible este crecimiento.

El evento ha contado con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a los responsables de ALSI, Fernando Benticuaga, director general, y Juan José Blanco, gerente.

ALSI, especializada en el diseño y fabricación de equipos a medida, integra mecánica, electrónica y software para optimizar cada proceso, combinando experiencia e innovación para impulsar la productividad y competitividad de sus clientes. Con más de 20 años de experiencia, ha desarrollado más de mil proyectos en el sector hortofrutícola y, en 2025, amplió sus instalaciones, inaugurando un nuevo centro de trabajo, experiencias e innovación.

Góngora ha felicitado a la empresa por la celebración de esta jornada, “el éxito de nuestro agro también radica en empresas de la agroindustria que, como ALSI, están aportando valor con capacidad de compromiso, profesionalidad y conocimiento, convirtiendo, además, la innovación en una herramienta clave para seguir creciendo y seguir posicionando al sector de referencia internacional”.

El alcalde ha señalado que “es fundamental volver a nuestras raíces para constatar la evolución que han aportado las nuevas tecnologías a nuestro agro”. Sin olvidar los valores que los hombres y mujeres que trabajaron en el campo en el siglo pasado han transmitido como “el espíritu de sacrificio, esfuerzo, emprendimiento, talento, ingenio e innovación, que han permitido que hoy El Ejido sea un pulmón muy sólido de la agricultura”, donde la robotización, nuevas tecnologías, digitalización, big data e IA tienen una importante presencia.

Asimismo, el alcalde ha hecho hincapié en que toda esta evolución ha posicionado a la provincia y a El Ejido como referentes agrícolas internacionales por su calidad y seguridad. En esta línea, ha resaltado que entre los retos de futuro se encuentra apostar “por la digitalización, el control biológico, la sostenibilidad hídrica, economía circular y por poner orden en las políticas migratorias”. “Hay que seguir trabajando por una economía estable, rentable y que siga ofreciendo oportunidades, pero cada día con más calidad de vida”.

Finalmente ha destacado la innovación local: “en El Ejido no solo producimos frutas y hortalizas, también tecnología, ingeniería e innovación aplicada al campo. ALSI es un excelente ejemplo de ello, un referente en automatización industrial que ha sabido integrar innovación y tecnología en cada proyecto para hacer más eficiente el trabajo del sector”.