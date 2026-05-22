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PUBLICADA BASE PARA BOLSA DE OPERARIOS DE USOS MÚLTIPLES EN EL AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

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mayo 22, 2026 4:00 pm

El Ayuntamiento de Garrucha informa de la publicación de las bases para la creación de una bolsa de empleo de Operarios de Usos Múltiples.


Entre las funciones del puesto se encuentran:

✅ Limpieza, mantenimiento y reparaciones de edificios e instalaciones municipales
✅ Conservación de vías públicas y espacios municipales
✅ Jardinería y mantenimiento integral de parques, jardines y zonas verdes
✅ Control y regulación de acceso en espacios y parkings municipales
✅ Control y mantenimiento de herramientas, maquinaria y vehículos municipales
✅ Apertura y cierre de dependencias municipales
✅ Atención al público y apoyo en actividades municipales, culturales y deportivas
📅 Plazo de presentación de instancias:
🗓️ Del 25 de mayo al 5 de junio, ambos inclusive.
📍 Las solicitudes podrán presentarse en el Ayuntamiento de Garrucha.
⚠️ IMPORTANTE:
La bolsa de empleo será destinada exclusivamente para sustituciones de personal municipal en casos de bajas laborales o vacaciones.
ℹ️ Consulta las bases completas en el Ayuntamiento y canales oficiales municipales.

GabinetedePrensa

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