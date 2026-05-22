PUBLICADA BASE PARA BOLSA DE OPERARIOS DE USOS MÚLTIPLES EN EL AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

El Ayuntamiento de Garrucha informa de la publicación de las bases para la creación de una bolsa de empleo de Operarios de Usos Múltiples.
Entre las funciones del puesto se encuentran:
✅ Limpieza, mantenimiento y reparaciones de edificios e instalaciones municipales
✅ Conservación de vías públicas y espacios municipales
✅ Jardinería y mantenimiento integral de parques, jardines y zonas verdes
✅ Control y regulación de acceso en espacios y parkings municipales
✅ Control y mantenimiento de herramientas, maquinaria y vehículos municipales
✅ Apertura y cierre de dependencias municipales
✅ Atención al público y apoyo en actividades municipales, culturales y deportivas
📅 Plazo de presentación de instancias:
🗓️ Del 25 de mayo al 5 de junio, ambos inclusive.
📍 Las solicitudes podrán presentarse en el Ayuntamiento de Garrucha.
⚠️ IMPORTANTE:
La bolsa de empleo será destinada exclusivamente para sustituciones de personal municipal en casos de bajas laborales o vacaciones.
ℹ️ Consulta las bases completas en el Ayuntamiento y canales oficiales municipales.