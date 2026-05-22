Obras en autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 696+500 y 692+500 (T.M. Vera y Antas), en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 06:00 h del 25 de mayo hasta las 13:00 h del 29 de mayo.

Entre los PPKK 810+100 y 808+800 (T.M. La Mojonera), en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h del 25 de mayo hasta las 13:00 h del 29 de mayo.

Entre los PPKK 821+300 y 822+400 (T.M. El Ejido), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas:

desde las 08:00 h del 25 de mayo hasta las 13:00 h del 29 de mayo.

desde las 08:00 h del 1 de junio hasta las 13:00 h del 5 de junio.

Entre los PPKK 825+500 y 824+600 (T.M. El Ejido), en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h del 25 de mayo hasta las 18:00 h del 27 de mayo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/