La mejora en la situación económica permite a Alhabia destinar 115.000 euros más a servicios y actividades

El Ayuntamiento aprueba también el método CER (captura, esterilización, retorno) para el control de las colonias felinas en el municipio

La mejoría en la salud financiera del Ayuntamiento de Alhabia desde la llegada a la Alcaldía de Luis Manuel Martínez permitirá invertir 115.000 euros más, procedentes del remanente de tesorería, que irán destinados a servicios y actividades, después de haberse aprobado este viernes en pleno una modificación de créditos que eleva a 251.168,80 euros los gastos destinados a obras de infraestructura y actividades deportivas y culturales, entre otras.

El alcalde ha destacado que “seguimos teniendo buenas noticias en materia económica, y si bien es cierto que todavía nos queda mucho trabajo por delante para reducir la deuda que tiene el municipio y que heredamos de la anterior corporación, llevamos varios meses aportando datos positivos, como el aumento del presupuesto municipal hasta situarlo por encima del millón de euros, el periodo medio de pago en 21 días o la reestructuración de las deudas pendientes con un periodo de amortización de hasta 12 años”. En este sentido, el Ayuntamiento ha aprobado también las cuentas relativas a los años 2023 y 2024.

Además, en el pleno se ha aprobado el Plan de Gestión Ética de las Colonias Felinas, conocido como el método CER (captura, esterilización, retorno), mediante el cual los gatos callejeros son capturados y esterilizados para evitar que se reproduzcan sin control, para posteriormente ser devueltos a su colonia de forma segura. También se ha producido el nombramiento de Víctor Gómez Rodríguez como juez de paz suplente de la localidad.