Entrega de 16 diplomas a la red de radioaficionados que colabora con el Sistema Nacional de Protección Civil

Estos voluntarios están acreditados y utilizan sus propios equipos para el cumplimiento de las misiones que les puedan ser encomendadas en caso de emergencia

La Red Nacional de Radio de Emergencias está integrada en Almería por 54 radioaficionados, algunos de los cuales llevan 40 años o más prestando este servicio

La Subdelegación del Gobierno ha acogido el acto de entrega esta mañana de los diplomas de reconocimiento a su labor a los radioaficionados más veteranos de la Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER) en Almería. En total se han entregado 16 diplomas a las personas que han cumplido ya más de 10, 20, 30 y hasta más de 40 años de servicio en la provincia.

Durante el acto, el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre- Chicote, ha agradecido a los colaboradores de REMER “su dedicación y entrega durante tantos años a este sistema de Protección Civil”. Ha subrayado que “estos reconocimientos representan mucho más que una antigüedad porque significan horas de preparación, de guardias, de ejercicios y de colaboración altruista”. Hernández ha destacado en sus palabras que “lo más importante es que realizáis esta labor de manera totalmente desinteresada, utilizando vuestro tiempo libre y, en muchas ocasiones, vuestros propios medios técnicos, para estar preparados cuando más se os necesita”. El secretario general ha estado acompañado por el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación, Miguel Vaquero.

La Red Nacional de Radio de Emergencias está integrada en la provincia de Almería por 54 radioaficionados, algunos de los cuales llevan 40 años o más prestando este servicio.

REMER es una red de ámbito estatal “alternativa y complementaria” a otras redes de comunicaciones utilizadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, integrada por radioaficionados voluntarios acreditados que utilizan sus propios equipos para el cumplimiento de las misiones que les puedan ser encomendadas por la Administración General del Estado en caso de emergencia.

Esta red se estructura en la actualidad en la provincia en cinco zonas y, para garantizar su correcto funcionamiento, cuenta con cinco repetidores analógicos situados en los términos municipales de Almería, Bacares, Dalías, Turrillas y Vélez Rubio.

Constituye un elemento esencial para asegurar la coordinación operativa de los recursos movilizables que intervienen en las situaciones de emergencia. Cuando los medios de comunicación convencionales pierden o ven disminuida su capacidad operativa, “es vital tener prevista la activación de medios adicionales que puedan suplir o complementar a los que se han visto afectados en su funcionamiento”, ha subrayado José María Martín, quien ha valorado el “compromiso” y la “colaboración” de los miembros de REMER en cualquier situación de emergencia. La REMER fue creada mediante resolución de la entonces Dirección General de Protección Civil de 1 de diciembre de 1986, sobre ordenación de la Red de Radio de Emergencia. Esta Red se encuentra reglamentada, actualmente, por la Orden INT/1149/2018, de 29 de octubre