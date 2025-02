Fruit Logistica acoge la presentación del programa oficial de Vestial 2025, que se celebrará en Almería el 24 y 25 de febrero 

El acto en la Messe de Berlín ha contado con la participación de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, y del director del congreso, David Baños

El Congreso Internacional de Gastronomía Verde contará con 19 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 21 Soles Repsol durante su celebración en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata – El Toyo

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este jueves en Fruit Logistica en la presentación del programa oficial de Vestial 2025, el Congreso Internacional de Gastronomía Verde que se celebrará los próximos días 24 y 25 de febrero en la ciudad. Durante la rueda de prensa celebrada en el stand institucional de la Junta de Andalucía en la Messe de Berlín, la regidora ha estado acompañada por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y por el director de Vestial, David Baños.

Al acto han acudido periodistas nacionales e internacionales, empresas e instituciones para conocer el programa de actividades previsto. El evento está organizado por ACOLOR (Agencia de Comunicación y Marketing) y cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, a través de su sello de calidad Gusto del Sur, Cajamar y Ayuntamiento de Almería.

Ponencias, demostraciones gastronómicas con los mejores chefs del mundo, mesas redondas, catas o el Concurso de Gastronomía Verde Vestial se sucederán durante dos jornadas diferenciadas en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata Ciudad de Almería (El Toyo).

Este año, Vestial brillará con la presencia de 19 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes o 21 Soles Respol. Martín Berasategui, Dani García, Rodrigo de la Calle, Diana Díaz, Xavier Pellicer o Carito Lourenço son algunas de las confirmaciones de esta edición.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha incidido en la «apuesta ganadora» que supone la celebración de la segunda edición de Vestial en la ciudad y ha destacado la importancia «de ser el principal territorio productor de alimentos verdes de Europa, con capacidad para alimentar a más de 500 millones de ciudadanos en todo el continente». «Justo en estos meses, de más frío, el 60% de los tomates, pimientos, berenjenas, calabacines y pepinos que se consumen en Europa provienen de los invernaderos solares de nuestra tierra», ha argumentado.

María del Mar Vázquez ha definido Vestial como «algo más que un congreso de hortalizas o gastronomía». Es, según ha dicho, «una acción que sitúa a Almería como una referencia global del diálogo entre la producción agrícola y la gastronomía» ya que este congreso «contribuye a mantener a Almería como un territorio de excelencia en cuanto a la producción y tratamiento de productos de kilómetro cero, aprovechando nuestra calidad natural desde la inteligencia, la reflexión y la comunicación».

Por último, la regidora ha señalado que este congreso «es otro ejemplo del valor de la colaboración entre lo público y lo privado», una sinergia «que ha convertido a Almería en la capital del universo ‘veggie’ y en una plataforma ideal para recibir inversiones, atraer más talento y generar más riqueza en torno a nuestras fortalezas naturales». Asimismo, ha invitado a todos los presentes a participar en un encuentro «con ponentes de la talla de Martín Berasategui, Dani García, Rodrigo de la Calle o Tony García, que convertirá a Almería en el mayor espacio de conocimiento sobre la cocina verde».

Sostenible y saludable

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que “uno de los mensajes que Vestial quiere transmitir es la unión de la agricultura sostenible y la gastronomía verde saludable como base de nuestra alimentación”. En este sentido, ha añadido que “Andalucía ya es ejemplo para otras regiones por ser prescriptora de nuestra Dieta Mediterránea y ahora también lo será Almería, que se consolida por segundo año consecutivo como sede de un evento que acoge a miles de participantes”.

Por último, Fernández-Pacheco ha asegurado que “Vestial refrenda una vez más la calidad, el sabor y la variedad de productos almerienses, pero también andaluces. Y en este congreso, el papel de los chefs es fundamental para comentar la innovación, impulsar nuevos estilos cada vez más ecológicos y ser precursores de las nuevas tendencias”.

En la misma línea, el director de Vestial, David Baños ha dicho que “el Congreso Internacional de Gastronomía Verde se consolidará este 2025 como una referencia para chefs y cocineros, pero también para los productores”.

“Vestial vuelve con una programación en la que también vamos a implicar a la ciudad de Almería desde el día 17 de febrero con el Concurso de Tapas Verdes o el 22 de febrero con actividades en el Mercado Central de la ciudad”, ha informado.

La agricultura y gastronomía del futuro

VESTIAL 2025 será un escaparate para conocer el futuro de la agricultura y de la gastronomía verde internacional. En este sentido, el evento se iniciará con una ponencia del profesor, divulgador y consultor, Diego Coquillat. También estará muy presente en el evento We Are Smart, la guía que cada año establece el ranking de los mejores restaurantes de vegetales del planeta con chefs como Yornie van Dijk, Jonas Haegeman o Eddie Shepperd y el fundador de la misma; Frank Fol.

Ya es posible adquirir las entradas para las dos jornadas de Congreso en la web de Vestial (www.congresovestial.es). En las redes sociales del evento se irán anunciando durante las próximas semanas más sorpresas y confirmaciones.

Más información sobre Vestial

Vestial cuenta con la participación de la Junta de Andalucía a través del sello de calidad Gusto del Sur, Cajamar y el Ayuntamiento de Almería en una segunda edición que espera superar las cifras y repercusión de Vestial 2023. En los últimos meses el Congreso ha recibido distintos reconocimientos como el Premio We Are Smart Project of the Year Awards 2024 y Premio 5 Al Día 2024 Proyecto de Mayor Impacto Social.