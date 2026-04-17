La pesca en el embalse de Cuevas de Almanzora queda regulada tras la detección de mejillón cebra, una especie exótica invasora

La resolución, publicada hoy en el BOJA, restringe la actividad a un tramo del embalse y establece medidas de desinfección

La actividad de la pesca en el embalse almeriense de Cuevas de Almanzora quedará

regulada y limitada a un tramo de esta masa de agua a partir de la semana próxima

tras la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

de una resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la

Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente debido a la detección de ejemplares

de mejillón cebra, una especie exótica invasora de gran capacidad de dispersión.

Esta resolución viene a modificar el período hábil de pesca en el citado pantano y a

regular la utilización de medios auxiliares de pesca, incidiendo en medidas de limpieza

y desinfección de los mismos.

Así, se cierra la actividad de pesca con carácter general y para todas las especies de

forma permanente y hasta que desaparezcan las circunstancias actuales, incluyendo

las zonas de canal de remo y laguna litoral, situadas aguas abajo del embalse.

No obstante, sí estará permitida la actividad en un tramo del embalse de unos 1.970

metros de longitud denominado zona Oeste, cerca del municipio de Huércal-Overa,

aunque solamente se permitirá el ejercicio de la pesca continental desde la orilla, tanto

la pesca libre como los entrenamientos y concursos oficiales de pesca deportiva; la

pesca desde embarcaciones u otros medios auxiliares quedará sujeta a la autorización

por parte de las autoridades competentes en materia de navegación, y conllevará la

eventual instalación de sistemas o estaciones de limpieza oficiales que garanticen la

total desinfección tanto a la entrada como a la salida del embalse.

En cuanto a la pesca desde la orilla, exigirá que se respeten una serie de condiciones:

la persona pescadora no podrá introducirse en el agua, ni la silla de pescador podrá

tener contacto con el agua; sí se podrán sumergir el sedal, el anzuelo y su flotador o

boya y la sacadera, material que deberá desinfectarse tras su uso.