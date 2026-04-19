El manipulado hortofrutícola llena el anfiteatro de la Rambla para exigir un convenio digno

Miles de trabajadoras y trabajadores del manipulado y envasado hortofrutícola respondieron este domingo a la llamada de UGT FICA y CCOO Industria de Almería en el anfiteatro de la Rambla, con una asamblea-concentración que la parte sindical califica de éxito rotundo y que abre la puerta a una huelga si la patronal no rectifica..

La cita arrancó a las 11:00 horas en el anfiteatro de la Rambla de Almería y reunió a personas trabajadoras llegadas de los almacenes de toda la provincia. La convocatoria estaba pensada para informar del estado real de la negociación, recoger la voz de la plantilla y articular una respuesta colectiva ante un proceso que lleva bloqueado desde finales de 2024.

El acto contó con la participación de Nuria López, secretaria general de CCOO Andalucía, José Manuel Rodríguez, Secretario General de UGT FICA Andalucía, representantes de ambos sindicatos en Granada que firmaron el convenio del manipulado en esa provincia en diciembre y los responsables provinciales de CCOO Industria y UGT FICA de Almería, Máximo Arévalo y Francisca Ramírez, respectivamente.

El convenio provincial del sector está caducado desde el 31 de diciembre de 2024 y regula las condiciones de un ámbito productivo que emplea en torno a 30.000 personas en Almería, con mayoría de mujeres. Tras año y medio de negociaciones y catorce reuniones, la mesa permanece encallada pese a la mediación de la Junta de Andalucía a través del delegado territorial de Empleo, Amós García.

UGT FICA y CCOOO Industria de Almería trasladaron a la plantilla las claves del conflicto. La parte trabajadora reclama salario mensualizado, jornada de 40 horas semanales con una irregularidad máxima del 10 % y un incremento salarial del 4 % por encima del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.221 euros al mes para 2026.

La propuesta empresarial —impulsada por Asempal Agricultura, Coexphal y Ecohal Almería— plantea una vigencia del convenio hasta 2030, una subida del 2 % a partir de 2027 condicionada a ser absorbida por futuras subidas del SMI, sin reconocimiento de atrasos, y un aumento de la jornada irregular del 10 % al 20 %. Las organizaciones convocantes la consideran regresiva y propia de un modelo laboral desfasado.

Ambos sindicatos advirtieron durante la asamblea de que, si la patronal no acude a la próxima mesa con una propuesta responsable, el conflicto desembocará en huelga. También anunciaron que mantendrán la presión con nuevas acciones coincidiendo con la feria sectorial que tendrá lugar el miércoles 22 de abril.

El llamamiento final fue claro: exigir un convenio colectivo que reparta la riqueza generada en un sector clave para la economía provincial y acorde al marco legal vigente.