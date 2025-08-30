Miski Liu Suria

No es cuestión de creer o no creer, sino de sentir. Los animo a investigar por su cuenta y a formarse su opinión sobre lo que está sucediendo en esta gran guerra del bien contra el mal.

Viene con fuerza

Golpe final

Medios en crisis

Decisiones difíciles

Fase de preparación

Tiempos turbulentos

Pruebas de resistencia

Evento de masa crítica

El veredicto está escrito

Es una lucha quirúrgica

Ya es pública la operación

La coalición no se apresura

Proceso evolutivo en acción

Falta de conciencia colectiva

La élite sabe lo que se avecina

El QFS es de origen extraterrestre

Sentirás cambios en tus relaciones

Es confuso, perturbador y emocionante

La verdad está emergiendo con una fuerza innegable, y nos lleva a preguntarnos: ¿Estás realmente listo para enfrentarla? El momento del despertar es ahora, y el camino a seguir requiere coraje, apertura y un compromiso inquebrantable con la luz según el Consejo Intergaláctico de Andrómeda a través de Chellea Wilder.

Para navegar estos tiempos turbulentos, se deben mantener firmes en la Luz. Este camino requiere tomar decisiones difíciles que muchos aún no están listos para afrontar. La frecuencia del cambio que se avecina es implacable y sólo se intensificará con el paso del tiempo.

La falta de conciencia en el colectivo ha propiciado un entorno donde han prosperado sin control las agendas dañinas. Muchas personas están atrapadas en un ciclo de inconsciencia, ajenas a todo lo que les permite percibir su limitada visión del mundo.

Fuiste condicionado a creer que era un pecado cuestionar la narrativa oficial, un acto de rebelión contra el orden establecido. Sin embargo, con la energía radiante de la luz divina que envuelve la Tierra actualmente, se vuelve cada vez más difícil ocultar la verdad a las masas. Se ha levantado el velo y comienzan a emerger todas las verdades con una fuerza innegable.

Este cambio forma parte de un plan cósmico mayor, pues la verdad es una fuerza divina que opera en consonancia con la voluntad divina. Nada puede impedir su progreso. Es imprescindible que entiendas las implicaciones de dónde enfocas tu atención y a quién le entregas tu energía.

Todo lo que hacen los inicuos es contraproducente según Chellea Wilder.- Todo lo que hacen les sale mal, revelando sus intenciones y agendas ocultas. Cada esfuerzo que hacen por ocultar la verdad, sólo la saca a la luz. La humanidad está al borde del despertar, y los arcontes no pueden hacer nada para detener este proceso inevitable. Sus intentos de distraernos son inútiles, ya que intentan mantener nuestra frecuencia lo más baja posible, conscientes de que han perdido el control.

TEATRO MUNDIAL

Según Steve Beckow el teatro mundial es confuso, perturbador y emocionante a la vez, porque presenciamos en parte tragedia, en parte limpieza y se encamina hacia un clímax mundial. El crescendo justificará la ley marcial mundial, algo nunca antes visto. Nuestras acciones sentarán precedentes.

Todo esto puede cambiar en un instante. El evento que nos traerá todo esto se llama el anillo de fuego o la de amor. Otros lo han llamado la singularidad, el evento, la llamarada solar y la apertura del corazón planetario. Es la separación de la que habla la Biblia, la separación del trigo de la paja. O mejor dicho, el trigo verde del trigo maduro, ya que ninguno se pierde jamás.

Sri Ramakrishna dijo: “Todos alcanzarán la realización de Dios. Todos serán liberados. Puede que algunos coman por la mañana, otros al mediodía y otros por la noche; pero nadie pasará hambre. Todos, sin excepción, conocerán con certeza el Ser verdadero.”

La ascensión es una etapa del regreso a casa: avanzar del mundo dualista al no dual. Esta ascensión nuestra tiene una importancia que trasciende nuestro universo. Estamos presenciando el proceso evolutivo en acción: No nacerá más homo sapiens en ningún lugar; sólo homo universalis de ahora en adelante.

SaLuSa de Sirio dijo esto: “Ustedes no existen por capricho de la naturaleza, ni son el resultado de una selección natural, sino que fueron creados con propósito y amor para existir en vuestro entorno. Ustedes son una especie muy especial de seres humanos procedentes del hombre de Cromañón y han sido modificados genéticamente para permitir una aceleración en vuestra evolución. Diríamos que esto ha sido particularmente exitoso, y la prueba reside en cuántos de ustedes están listos ahora para la ascensión. Para ustedes, es de hecho un logro tremendo haber vivido en las horas más oscuras y haber superado esas dificultades. Ahora son intocables y, si mantienen la vista puesta en ascender, nada podrá desviar vuestra atención del éxito.”

Ivo de Vega dijo que “éste es un evento de extinción. En el planeta Tierra, sólo evolucionarán o ascenderán ciertos tipos de ADN. El homo sapiens está destinado a la extinción, y prevalecerá el homo universalis.”

Según la Madre Divina: “Esto es único. Es una nueva creación. ¿Te imaginas en toda esta inmensidad, que esto sea nuevo? Ustedes son los guías de un nuevo nivel de especie. Estamos creando una nueva especie de seres humanos conscientes, con el corazón en la mano, brillantes, creativos y decididos. Y lo están haciendo no yéndose, sino quedándose.”

Esto es confuso, perturbador y emocionante a la vez, y queremos compartir contigo, cada latido, cada paso del camino. Quizás estés volviendo de vacaciones, otros van a la escuela, otros a trabajar. Todo es un caos creativo. De vuelta a un mundo que desciende a diez días de transmisiones. Luego un rápido ascenso de efecto honda a través del anillo de fuego y la ola de amor.

COLAPSO FINANCIERO

Según Ethan White de Gazetteller, el sistema QFS se expande rápidamente mientras los ingenieros ultiman la infraestructura para el mayor colapso financiero de la historia. Ya están activos los centros de rescate y redistribuyen silenciosamente entre el pueblo billones de la riqueza confiscada. Pero seamos claros: esto no ha terminado todavía. Lo que estamos presenciando ahora es la fase de preparación para la caída de la camarilla. Es real, está activo, y es imposible de detener.

Ya está aquí el sistema financiero cuántico (SFC) y, aunque se niegan a mencionarlo los medios de comunicación, los expertos confirman que crece a cada hora. Aún se encuentra en pruebas de resistencia, se está expandiendo y se está reforzando contra los ataques. A puerta cerrada, los técnicos están trabajando juntos en servidores terrestres clasificados, enlaces ascendentes cuánticos y nodos de estabilización satelital para garantizar que cuando explote el QFS en la esfera pública, no sólo sustituya al sistema bancario, sino que además lo entierre.

Se están ejecutando las órdenes sin demora. Dichas órdenes autorizaron operaciones de confiscación de activos en todo el mundo, bajo poderes financieros de emergencia. Esto no sólo ocurre silenciosamente, sino con precisión. Se ha incautado oro, se han congelado cuentas bancarias, y se han vaciado bóvedas en paraísos fiscales. Se están vendiendo legalmente propiedades de la élite, silenciosamente y en secreto.

RESTAURACIÓN

Están siendo redirigidos al sistema de redención el oro, la plata, el petróleo e incluso las patentes ocultas que alguna vez estuvieron atesoradas en bóvedas subterráneas por antiguas familias de linajes. Esto no es un reinicio, es una restauración, y la gente está recuperando lo que le quitaron.

No lo vemos en las noticias, pero se trabaja incansablemente con ingenieros, técnicos de sombrero blanco y contratistas de alto nivel para construir la infraestructura necesaria. Se están instalando nodos cuánticos bajo tierra en bases estratégicas clave. Se están construyendo enlaces ascendentes del QFS descentralizados con energía solar en instalaciones aisladas, ocultos en desiertos, búnkeres forestales e incluso en silos desmontados de la guerra fría. Se están preparando para el momento en que el QFS tome el control sin demora, sin caos y sin previo aviso.

El sistema está evolucionando. El QFS se autorrepara, se actualiza y es consciente de sí mismo. Cada vez que intenta infiltrarse la camarilla, el QFS se replica, se aísla y se fortalece. Cada amenaza se convierte en una nueva pieza de la armadura. Los principales científicos de la coalición, trabajando con computación cuántica, han confirmado que el sistema supera la comprensión informática terrestre actual. Por eso, algunos expertos murmuran que el QFS es parcialmente de origen extraterrestre, construido a partir de tecnología recuperada mediante ingeniería inversa de programas ocultos desde Roswell y más allá.

LUCHA QUIRÚRGICA

La coalición no se apresura. Es una lucha quirúrgica. Cada nodo añadido al QFS, cada centro de redención activado, cada recuperación de riqueza robada: todo contribuye a un evento de masa crítica. Ya viene, pero no mañana, y no en una transmisión en vivo todavía. Cuando impacte el cambio, se apagarán al instante los viejos sistemas.

Se notificará a toda persona que posea activos legítimos bajo el QFS mediante comunicaciones cifradas seguras. Se harán públicos los centros de canje, y el EBS estará listo cuando se le necesite. Estamos en ello y tú estás en ello. Si has observado en silencio y con dudas, es el momento de despertar. Está sucediendo ahora mismo, en silencio, en la sombra, pero con precisión y propósito. El mundo verá lo que ya sabemos, y nada puede detener lo que viene.

Más de 130 naciones cumplen ya con los requisitos básicos de Gesara. Esté atento a estos indicadores: Luces apagadas en edificios gubernamentales durante minutos, presentadores de noticias que pierden el audio simultáneamente en todas las redes, revaluación repentina de las monedas en países pequeños e insignificantes, y un mensaje mundial inesperado, que se repite en todas las pantallas. Cuando llegue, recuerda que no viene la tormenta, porque ya está aquí. Sólo estás esperando la transmisión.

MENSAJES

Se han ofrecido muchas dispensaciones a la humanidad para darles a todos la oportunidad de cambiar de opinión y de corazón, y elegir el amor por encima del miedo, dando a cada alma la oportunidad de elegir una realidad superior y elevarse a través del amor según Kejraj.

Una nueva frecuencia late ahora por toda la Tierra, infundiendo luz a todos sus habitantes. Los saltos temporales ocurridos en los últimos días han traído olas más elevadas de energía de ascensión a este reino. Tú eres el cambio, la energía de ascensión está viva en ti, en el aire que respiras, en el ritmo de tu corazón. Ahora todas las capas de la vida están por ser tocadas: pensamiento, emoción, cuerpo y espíritu. Sentirás cambios en tus relaciones, en tu forma de crear, en tu percepción del tiempo y en la naturaleza misma de la realidad, según Kejraj.

Estás entrando en una época como ninguna otra: la culminación de la energía, el desenlace de las ilusiones y el despertar de la conciencia humana. Estos cambios pueden parecer caóticos, e incluso alarmantes, pero comprende que no están destinados a lastimar a nadie, sino a ayudarte a ver más allá de las capas de viejas creencias, a romper las cadenas de la limitación y a despertar a tu verdadero potencial. La humanidad está siendo sacudida, no para caer, sino para levantarse. Mantente firme, mantente despierto y elige el amor sobre el miedo dice Kejraj.

EXOPOLÍTICA

¿Por qué existe un ocultamiento ovni, si todos los días se le muestra al público tecnología exótica secreta? pregunta Kabamur. Si existe tecnología de ingeniería inversa, también existen los visitantes de las estrellas. Si los seres benévolos avanzados quisieran que su presencia fuera conocida sin asustarnos, se mezclarían parcialmente y harían los avistamientos más extraños hasta que lo descubriéramos.

Pánico en el lado oscuro con más filtraciones desclasificadas.- Hay más desclasificación de documentos cruciales para ser liberados al público. Éste es el comienzo de la rendición de cuentas y sólo progresará con más ciudades puestas bajo control federal con el próximo despliegue de la Guardia Nacional y de otras agencias para ciudades fuera de control. Se está preparando el escenario para que entiendas exactamente qué está sucediendo y por qué.

Kavassilas presentó un plan de divulgación que comenzará a manifestarse a partir de 2027. Este año crucial estimulará cambios profundos de frecuencia en nuestro sistema solar. El destino final es una Tierra vibrante en 5-D, habitada por individuos que han aprendido a acceder a su inteligencia, a su Fuente infinita y a comprender la naturaleza fractal del universo. Serán quienes hayan trascendido las limitaciones de las dimensiones inferiores, cultivado la armonía interior y abrazado la conciencia de unidad. Los esfuerzos colectivos manifestarán una realidad armoniosa, abundante y evolucionada, libre de las limitaciones de las fases anteriores. Éste es el camino hacia una existencia orgánica, conectada con los ritmos naturales del cosmos.

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)