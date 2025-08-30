VOX realiza su tradicional ofrenda floral a la Patrona de Almería, la Virgen del Mar

SANDRA GÁLVEZ

La formación, una vez más, muestra su firme compromiso con la preservación y el respeto por nuestras tradiciones. Es el momento de defender nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra identidad. Esto es todo lo que nos une y nos hace más fuertes como sociedad.

Este sábado por la mañana, VOX Almería ha realizado, como cada año, su tradicional ofrenda de flores a la Santísima Virgen del Mar en el santuario de la Patrona de Almería junto a afiliados y simpatizantes de la formación.

El Comité Ejecutivo Provincial, con su presidente Juan José Bosquet a la cabeza, el portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, y numerosos cargos del partido tanto a nivel municipal, provincial y regional, han acompañado al grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería en este día tan señalado.

Bosquet ha querido felicitar a todos los almerienses y especial a las María del Mar, por ser “su día grande”. Ha destacado la importancia de “mantener vivas nuestras tradiciones” y “sentirnos orgullosos por ello”. Cada año “nuestro partido no puede faltar a esta cita tan importante” para el sentir de todos los ciudadanos.

Por otro lado, el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha reivindicado “valorar más la cultura almeriense”. No podemos olvidar que la feria es en honor a la Virgen del Mar, “es la protagonista de estos días de fiesta”. La ofrenda floral es nuestra “expresión máxima de devoción hacia nuestra Patrona y signo de nuestra identidad como almerienses”. Hay que seguir profundizando y expresando “nuestro sentir almeriense y sentir orgullo por ello”.



