Obras en la A-7 y en la N-340a

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en:

A-7 entre los PPKK 764+900 y 761+780 (T.M. Almería), en sentido decreciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas el 27 de abril de 08:00 h. a 14:00 h.

A-7 entre los PPKK 761+780 y 764+900 (T.M. Almería), en sentido creciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas el 27 de abril de 14:00 h. a 20:00 h.

A-7 entre los PPKK 835+400 y 840+800 (T.M. Adra), en ambos sentidos se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas:

del 27 al 29 de abril de 08:00 h. a 18:00 h.

el 30 de abril de 08:00 h. a 13:00 h.

N-340a entre los PPKK 395+000 y 398+000 (T.M. Adra y Balanegra), en ambos sentidos, se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. del 27 de abril hasta las 23:59 h. del 31 de mayo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/