Huércal-Overa da el pistoletazo de salida a la II Edición de Ecólatras Andalucía para impulsar la sostenibilidad local



Patricia López Rojas

El municipio se suma a la campaña “La Pasión Sostenible”, una iniciativa de Ecovidrio, la Junta de Andalucía y la FAMP para reconocer los mejores proyectos medioambientales

Los ciudadanos y organizaciones locales pueden inscribir sus iniciativas en la plataforma digital para optar a un premio de 2.000 €

El Ayuntamiento de Huércal-Overa reafirma su compromiso con el medio ambiente al sumarse a la segunda edición de la campaña “Ecólatras Andalucía”. Esta iniciativa, impulsada por Ecovidrio en colaboración con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la FAMP, busca movilizar a los ciudadanos bajo el lema “La Pasión Sostenible”.

Hasta el próximo 5 de mayo, Huércal-Overa, uno de los 80 municipios andaluces seleccionados, invita a sus vecinos, asociaciones y comercios a presentar proyectos que fomenten el reciclaje de vidrio y el cuidado de nuestro entorno natural.

La campaña busca reconocer la iniciativa «eco» con mayor proyección de toda la región. Para participar, los interesados deben registrar la iniciativa sostenible en la web oficial: www.ecolatras.es/por/andalucia_pasion_sostenible_2026, así mismo los ciudadanos pueden registrarse como “Comunidad Ecólatra” para votar por las propuestas locales. El proyecto más votado y mejor valorado de Andalucía recibirá una aportación económica de 2.000 € para asegurar su continuidad y desarrollo.

Además, Huércal-Overa compite por la distinción de «Municipio Ecólatra», un galardón que se otorgará en base al aumento del reciclaje de vidrio en la localidad, el número de iniciativas inscritas y la difusión de la campaña.

Pilares de la «Pasión Sostenible»

Las iniciativas presentadas deben alinearse con los ejes estratégicos de la campaña:

Sensibilización ambiental: Acciones educativas en colegios y comercios.

Consumo responsable: Hábitos que reduzcan el ahorro energético y el uso de plásticos.

Naturaleza y biodiversidad: Protección de ecosistemas locales y zonas verdes.

Innovación y Soluciones Circulares: Ideas creativas que den una segunda vida a los residuos.

Reciclar vidrio no es solo un gesto cotidiano, es una pieza clave en la lucha contra el cambio climático. El vidrio depositado en el contenedor verde se recicla al 100% de forma indefinida, evitando la extracción de materias primas de la naturaleza y minimizando las emisiones de CO2.

Desde el Ayuntamiento de Huércal-Overa animan a todos los huercalenses a demostrar que “nuestra pasión por la tierra es sostenible” y a situar a Huércal-Overa a la vanguardia del compromiso medioambiental en Andalucía.