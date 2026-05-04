La Comisión Provincial de Patrimonio de Almería autoriza el proyecto para sustentar arbolado singular en el Parque Nicolás Salmerón

La actuación, que afecta a dos ficus monumentales, pretende garantizar la integridad de los ejemplares que han unido las copas por su proximidad

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha emitido informe favorable al proyecto técnico de sustentación de arbolado singular (ficus macrophylla) en el Parque Nicolás Salmerón, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología de Jardín Histórico, e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), de acuerdo con el Decreto 31/2018, de 23 de enero (BOJA de 29/01/2018).

La actuación está promovida por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Almería y afecta a dos ficus monumentales que comparten espacio en un parterre circular a la altura de la calle Alicante. Ambos han crecido y se han desarrollado en estrecha proximidad, lo que ha dado lugar a la unión de sus copas y a la formación de una estructura aérea común de dimensiones actuales de 34,75 m en proyección este-oeste y de 39,79 m en proyección norte-sur, dentro del Parque Nicolás Salmerón.

La propuesta de intervención surge tras el estado de inestabilidad del Ficus Macrophylla, ubicado a la altura de la C/ Alicante con riesgo de fractura y caída de una rama sobre una zona de tránsito peatonal con alta concurrencia, debido al deficiente estado biomecánico y estructural de uno de los ejes secundarios, orientado hacia el sureste con proyección al paseo principal del Parque.

El “Proyecto Técnico de Sustentación de Arbolado singular Ficus Macrophylla ID AS85 Y GP65 en Parque Nicolás Salmerón, Ciudad de Almería” detalla las características de la intervención, los materiales a emplear, así como los procedimientos técnicos que se llevarán a cabo para garantizar la integridad de los ejemplares.

La propuesta de intervención consiste en la ejecución de un sistema de sustentación terrestre de una rama principal del árbol AS85, con el objetivo de asegurar su estabilidad y conservación. Esta acción se considera necesaria para preservar el estado óptimo del Ficus. Se dispondrán de dos puntales. El principal sustentará el eje completo, mientras que el secundario servirá para dar apoyo a la rama que actualmente se sustenta sobre una farola del Parque.

Ambos dispositivos están formados por un perfil tubular de acero estructural cimentados mediante zapatas superficiales de hormigón armado. Se trata, por tanto, de dos ménsulas empotrados a sus respectivos cimientos. En el puntal principal se proyecta una zapata de cimentación con dimensiones 230cm x 230cm x 70cm y en el puntal secundario de 190cm x 190cm x 70cm.