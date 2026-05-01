La actuación en el cauce del río Almanzora a su paso por Olula del Río mejora su capacidad hidráulica

El consejero de Agricultura ha visitado la zona donde se han llevado a cabo trabajos de acondicionamiento del cauce tras episodios de lluvias torrenciales

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este viernes el término municipal de Olula del Río (Almería), donde se han desarrollado actuaciones en el cauce del río Almanzora orientadas a mejorar su capacidad hidráulica.

Los trabajos se han ejecutado tras los daños ocasionados por episodios de lluvias torrenciales y han consistido en labores de acondicionamiento y adecuación del dominio público hidráulico, con el objetivo de favorecer la capacidad de desagüe y el funcionamiento del cauce ante posibles avenidas.

Durante la visita, Fernández-Pacheco, acompañado por el alcalde del municipio, Antonio Martínez, ha señalado que estas actuaciones “se enmarcan en las intervenciones realizadas en distintos puntos del río Almanzora tras los episodios de lluvias” y ha indicado que “los trabajos han estado dirigidos a adecuar el cauce para mejorar su comportamiento hidráulico”.