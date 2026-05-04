Ramón Fernández-Pacheco analiza en Almería con el sector pesquero demandas de ayuda y mejora en lonjas

Representantes de asociaciones andaluzas como FAAPE y ANDMUPES participan este lunes en una reunión de trabajo

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, se ha reunido este lunes con representantes del sector pesquero en el Puerto de Almería con el objetivo de analizar las nuevas necesidades, preocupaciones y últimas propuestas de la pesca andaluza, así como abordar distintos aspectos relacionados con su actividad.

En el encuentro han participado miembros de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANDMUPES), junto la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto.

Durante su atención a los medios, el consejero ha señalado que este encuentro “refleja muy bien lo que es esta actividad: trabajo, tradición y también futuro para nuestra tierra”.

De hecho, “la pesca es una actividad vinculada desde siempre a Andalucía, genera más de 3.590 millones de euros al año y más de 20.000 empleos, lo que refleja un importante peso económico y social”.

Fernández-Pacheco ha subrayado que el encuentro, uno más de los que periódicamente realiza la consejería, favorece “la escucha permanente y activa de cara a conocer las preocupaciones del sector y continuar avanzando desde la colaboración en un contexto complejo”.

La pesca y la acuicultura constituyen una actividad relevante en Andalucía, con un impacto económico de más de 3.590 millones de euros anuales y más de 20.000 empleos, entre pescadores y trabajadores de industrias vinculadas.