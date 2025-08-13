Investigadas tres personas por la caza furtiva de un ave protegida en peligro de extinción

Agentes del Seprona y de Medio Ambiente de la Junta descubrieron que cazadores furtivos habían abatido un ejemplar de cerceta pardilla en las marismas del río Guadalquivir

Ejemplares de cerceta pardilla.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla, en una investigación conjunta con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han llevado a cabo la denominada operación PARZETA logrando esclarecer e identificar a un grupo de cazadores furtivos que venían actuando en la provincia de Sevilla.

Durante las investigaciones llevadas a cabo, se tuvo conocimiento por parte de los agentes del Seprona del abatimiento de un ejemplar de cerceta pardilla durante época de veda en la zona de las marismas del río Guadalquivir. El paraje donde fue abatido el ejemplar posee un alto valor ecosistémico y forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), un área con numerosas figuras de protección a nivel nacional e internacional, como es el Espacio Natural de Doñana.

A raíz de la información obtenida, se estableció un operativo de vigilancia sobre la zona especificada ante las sospechas de la existencia de un grupo organizado de cazadores furtivos.

Fruto de este dispositivo fueron identificadas tres personas en proximidades al río Guadalquivir cercanos al término municipal de Puebla del Río y se intervinieron varios ejemplares de anátidas (patos) abatidos con arma larga, así como cuantioso material utilizado para la caza de aves acuáticas.

Como resultado de la operación, estas tres personas han sido investigadas como presuntos autores de un delito medioambiental contra la flora y la fauna y se han puesto puestas las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente.

Esta actuación se desarrolla en colaboración entre la Guardia Civil de Sevilla y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales de la Consejería de Sostenibilidad.

La cerceta pardilla (‘Marmaronetta angustirostris’) es considerada el pato más amenazado de Europa. Actualmente, está clasificada como ‘En peligro de extinción’ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y es, además, una de las nueve especies declaradas como ‘En situación crítica» por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La degradación de los humedales y la caza ilegal son las amenazas principales que han llevado a esta especie al borde de la extinción. Su situación la convirtió en especie objeto del proyecto LIFE Cerceta Pardilla, invirtiéndose más de seis millones de euros en su recuperación.