IU y Podemos denuncian la falta de rigor en el Plan de Cambio Climático de Huércal de Almería y rechazan el convenio de bomberos con Diputación

MARIA DEL MAR PALENZUELA

El grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos ha anunciado su abstención al Plan de Cambio Climático que el equipo de gobierno del Partido Popular lleva hoy a pleno. Según denuncian, el documento está “plagado de errores”, referencias a municipios ajenos como Níjar o La Mojonera, y “menciones absurdas como la existencia de un parque natural Cabo de Gata dentro del término municipal huercalense”.

“Es un corta y pega descarado. No se han molestado ni en leerlo, y lleva redactado desde octubre de 2024”, ha declarado Mª Jesús Amate Ruiz, portavoz del grupo municipal. “Este plan incumple las propias directrices de la Junta, que exigían participación ciudadana en su redacción. Aquí no ha habido ni reuniones ni jornadas informativas. Lo traen como quien cumple expediente, y eso no lo vamos a permitir.”

La concejala ha solicitado que el documento sea devuelto al equipo redactor y que se inicie un proceso participativo real, con aportaciones vecinales y de colectivos locales. Además, ha criticado que el plan no cumple con los objetivos marcados: “mientras se exige una reducción del 20% de emisiones de CO₂ para 2030, el plan apenas alcanza un 7%”.

“No vamos a participar en esta farsa. Si en Almería capital se devolvió el plan y se creó una comisión específica, ¿por qué aquí no?”, ha añadido Amate, visiblemente molesta por lo que considera una falta de respeto institucional.

En el mismo pleno se ha debatido también el convenio entre Diputación y el Ayuntamiento de Huércal para la construcción de un parque de bomberos que dará servicio a todo el Bajo Andarax, Níjar y parte de Los Filabres. IU y Podemos han anunciado su voto en contra, argumentando que el municipio huercalense no debe asumir el coste de un servicio que beneficiará a otras localidades que no aportan financiación.

“Llevamos años reclamando un servicio de bomberos para el Bajo Andarax, pero no a costa de los huercalenses. Somos los primos de la provincia”, ha afirmado Amate, recordando que Huércal está cerca de los 20.000 habitantes y que, por ley, debería contar con un servicio propio. La concejala ha instado a que se vuelva a las conversaciones con Diputación y se impulse un modelo comarcal que garantice una cobertura justa y eficaz.

“No se trata de decir que se ha hecho algo, sino de hacerlo bien. Y es que, cuando hablamos de cambio climático o de emergencias, no hay margen para la improvisación”, ha señalado la concejala portavoz de la coalición de Izquierda Unida y Podemos en Huércal de Almería.