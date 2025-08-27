José María Martín destaca el dispositivo especial de la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante la Feria de Almería

El subdelegado del Gobierno y el jefe de Operaciones de la Comisaría provincial destacan que la presencia de unidades especializadas como la UIP, la UPR, la Unidad de Caballería o los drones garantiza una cobertura integral, tanto en la Feria del Mediodía como en la de la Noche

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado el dispositivo especial de seguridad de la Policía Nacional desplegado con motivo de la Feria de Almería 2025, acompañado por el comisario Gabriel Pérez Reina, jefe accidental de la Comisaría provincial.

Durante la visita realizada al recinto ferial, el subdelegado ha podido conocer de primera mano el trabajo de algunas de las unidades que, de forma específica, refuerzan la seguridad en la Semana Grande de la ciudad, como son la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Caballería y la Unidad Aérea con el servicio de drones, entre otras.

Martín ha subrayado que la Policía Nacional suma, cada día, en torno a 80 agentes adicionales procedentes de distintas unidades, que se unen a la presencia habitual de efectivos de la Comisaría de Almería. Estos agentes patrullan las 24 horas del día tanto la Feria del Mediodía como la de la Noche, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y velar por la ausencia de incidentes durante unas jornadas que congregan a miles de personas.

El subdelegado ha destacado que “la seguridad es la mejor garantía para que la Feria pueda disfrutarse en un ambiente de convivencia, tranquilidad y celebración. El Gobierno de España, a través de la Policía Nacional, ha puesto todos los medios necesarios para que los almerienses y quienes nos visitan vivan estos días con la máxima confianza”. Por su parte, el comisario jefe accidental, Gabriel Pérez Reina, ha señalado que “el dispositivo está diseñado para responder de manera inmediata ante cualquier incidencia y, sobre todo, para prevenir. La presencia de unidades especializadas como la UIP, la UPR, la Unidad de Caballería o los drones garantiza una cobertura integral, tanto en la Feria del Mediodía como en la de la Noche”.