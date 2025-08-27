Almería se convierte en el epicentro del klask en España con el V Torneo de Feria

Este deporte triunfa en la ciudad gracias al trabajo del club Padre Huelin y la competición ha sido ganada por Francisco Amador Santiago, número 1 del ranking nacional

En plena Feria de Almería, el V Torneo de Klask volvió a demostrar que este deporte de mesa que conjuga habilidad y reflejos tiene nombre propio en nuestra ciudad. 32 participantes se dieron cita en los salones de la Parroquia de San Ignacio, convertidos por un día en auténtico estadio de competición, convivencia y diversión. Y es que el trabajo del club Padre Huelin ha permitido que Almería se convierta en el epicentro de España de esta disciplina importada de los países nórdicos.

La competición contó con la visita del concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, que pudo comprobar de primera mano el buen ambiente, la deportividad y el talento de los jugadores y jugadoras, lo que da muestra del carácter integrador y familiar de este tipo de torneos.

El campeonato se celebró gracias al apoyo constante del párroco y superior de los jesuitas, Seve Lázaro SJ, quien no solo ha facilitado el espacio durante la Feria, sino que cada lunes abre las puertas del centro parroquial para que los jugadores entrenen y se diviertan en comunidad. Un gesto que ha contribuido decisivamente a que Almería cuente hoy con algunos de los mejores jugadores de Klask del país.

El cuadro de honor quedó encabezado por Francisco Amador Santiago, campeón imbatido y actual número 1 del ranking español, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del mundo. Francisco Amador Rubio, subcampeón tras una final muy disputada. Dua Asif Nadia y Yumalay Amador Fernández, terceras clasificadas. Dua, además, es actualmente la número 8 del ranking nacional.

Cristóbal Hernández, presidente del club Padre Huelin, afirma que “el deporte del Klask está contribuyendo a integrar los barrios de Los Almendros y Piedras Redondas, y refuerza la autoestima de nuestros chavales, que se han convertido en los referentes de España en esta disciplina”.

Por su parte, Antonio Casimiro ha felicitado “al club Padre Huelin por el trabajo que realiza ya no sólo en el aspecto del deporte, sino también en el aspecto social, y este torneo es un ejemplo de los valores positivos que aporta el deporte”.

Más allá de la competición, la jornada fue una auténtica fiesta vecinal: todos los participantes recibieron gafas de sol y una linterna, un regalo con sentido en barrios donde los cortes de luz son frecuentes. También se sortearon dos camisetas de la UD Almería, un puzzle y cables para móvil, que pusieron el broche de humor y sorpresa al evento.

Cada jugador y jugadora se llevó su medalla conmemorativa, símbolo de un torneo que ya es tradición y orgullo local.