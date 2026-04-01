José María Martín recibe a siete nuevos sargentos de la Guardia Civil en prácticas en la Subdelegación del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recibido al grupo formado por 7 sargentos de la Guardia Civil que están realizando sus prácticas en la Comandancia de Almería. Junto al coronel jefe de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal, el comandante, Horacio Requena, y el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote, los sargentos han mantenido un encuentro con el subdelegado quien les ha animado a aprovechar este periodo formativo donde están conociendo la labor de las distintas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia.

Durante esta fase, los alumnos en prácticas integran conocimientos teóricos con experiencia práctica bajo la tutorización de los mandos, una etapa que es esencial para su futuro desempeño profesional. Los sargentos alumnos se han incorporado durante estas semanas a diversas unidades territoriales de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, puestos principales o compañías para también cubrir necesidades operativas en Almería.