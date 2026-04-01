La alcaldesa realiza la levantá de Jesús Cautivo de Medinaceli, del Prendimiento

Las Hermandades de Calvario, Prendimiento, Macarena y Estudiantes procesionan en un solemne Miércoles Santo que ha abarrotado las calles de la ciudad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha realizado en la tarde de este Miércoles Santo la primera levantá del paso de Jesús Cautivo de Medinaceli de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced en el interior de la Catedral de la Encarnación instantes previos a su salida.

Acompañada por los concejales del Equipo de Gobierno Eloísa Cabrera, Sacra Sánchez, Lorena Nieto, María del Mar García Lorca y Óscar Bleda, la alcaldesa ha contemplado posteriormente la salida de los tres pasos desde la tribuna presidencial de la Plaza de la Catedral en una de las jornadas más multitudinarias de la Semana Santa de Almería, celebración declarada de Interés Turístico Nacional que durante estos días reúne a miles de vecinos y visitantes por las calles de la ciudad.

Este Miércoles Santo se ha vivido un gran ambiente de fervor, fe y pasión por los principales puntos por los que han discurrido los desfiles procesionales. Además del Prendimiento, hoy han realizado sus estaciones de penitencia la Hermandad Marianista del Santísimo Cristo del Mar, María Santísima de las Lágrimas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena en el Monte Calvario (Calvario); la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza Macarena y Nuestra Señora del Santo Rosario (Macarena); y la Real, Ilustre, Concepcionista y Universitaria Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Amor y la Esperanza (Estudiantes).