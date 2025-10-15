Juan José Alonso visita la exposición ‘María Lejárraga y Manuel de Falla: cita en Granada’ en la Biblioteca Villaespesa de Almería

El delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha visitado este miércoles la exposición ‘María Lejárraga y Manuel de Falla: cita en Granada’, organizada por el Centro Andaluz de las Letras, que puede verse en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa de Almería.

Se trata de una exposición que conmemora el 150º aniversario del nacimiento y el 50º de la muerte de María Lejárraga comisariada por la catedrática de Literatura Española de la Universidad de Granada Amelina Correa. Con esta exposición se quiere difundir el legado de esta maestra, dramaturga, ensayista, feminista y diputada en las Cortes de la Segunda República, que escribió la mayor parte de sus obras literarias bajo el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra.

La exposición muestra fundamentalmente la especial relación de María Lejárraga con su amigo y confidente Manuel de Falla. De aquella amistad, en buena parte epistolar, surgió ‘El amor brujo’ y la pantomima ‘El corregidor y la molinera’, que posteriormente daría lugar a ‘El sombrero de tres picos’. La relación entre María Lejárraga y Manuel de Falla con la ciudad de la Alhambra resultó enormemente fecunda para el arte, la música y la literatura universales. La muestra consta de diez paneles que recorren los diferentes tramos de la vida de María Lejárraga, además de las cubiertas de sus principales obras. Los textos que acompañan a las imágenes ayudan a conocer el proceso creativo de la autora. La muestra se complementa con fotografías, manuscritos y objetos personales. La exposición se puede visitar en la Biblioteca Villaespesa hasta el próximo 29 de octubre, de 9:00 a 21:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.