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INTERESTELAB estrena TRINITY, un video poema musical rodado en el Desierto de Tabernas

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abril 20, 2026 9:50 pm

La residencia artística INTERESTELAB, situada en Almería, presenta el estreno de TRINITYun video poema musical rodado en el Desierto de Tabernas que reúne el trabajo de la artista visual Estela García, el compositor Pablo Gómez Molina y las performers ucranianas Anna Koval, Olha Kruchkovska y Viki Berg.

La pieza surge del encuentro creativo desarrollado durante la residencia en INTERESTELAB de las artistas ucranianas de LegIT, quienes trabajaron en el espacio con sus proyectos de investigación en arte textil. De ese proceso de intercambio entre disciplinas:  imagen, cuerpo, música y territorio, nace esta obra audiovisual.

Rodado en el paisaje árido del Desierto de Tabernas, TRINITY propone una narrativa visual donde tres mujeres encarnan ideas de memoria, resistencia y renacimiento. Inspirada en la potencia estética de The Color of Pomegranates del cineasta Sergei Parajanov, la obra desarrolla un lenguaje simbólico donde gesto, paisaje y silencio adquieren una dimensión ritual.

El estreno del videoclip coincide además con el lanzamiento de “Lagrimosa”, la nueva composición musical de Pablo Gómez Molina, cuya música original sostiene y atraviesa toda la pieza audiovisual.

El proyecto marca también el cierre del proceso de residencia de las artistas de LegIT, y ejemplifica el tipo de diálogo creativo que se genera en este espacio de investigación artística situado en Almería.

Ver videoclip – TRINITY

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GabinetedePrensa

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