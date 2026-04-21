El Museo de Almería exhibe dentro del ciclo Artefacto una pieza paleolítica singular de la Cueva del Ambrosio

El pequeño fragmento pétreo, que representa la cabeza de un caballo, estará abierto al público durante el horario de este espacio

El Museo de Almería, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, exhibe, dentro del ciclo Artefacto, una pieza paleolítica singular procedente de la Cueva del Ambrosio. Esta pieza constituye un testimonio excepcional de las primeras manifestaciones artísticas en la provincia de Almería, permitiendo acercar a la ciudadanía el conocimiento de nuestro pasado desde el rigor científico.

Así lo ha señalado el delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, durante su visita al espacio museístico, donde ha estado acompañado por la directora del museo, Tania Fábrega. Asimismo, ha destacado que la incorporación de esta pieza al discurso expositivo del museo almeriense “contribuye a reforzar la comprensión del Paleolítico en el sureste peninsular y a poner en valor el patrimonio arqueológico conservado en nuestro territorio”.

Este pequeño fragmento pétreo, que representa de forma consciente la cabeza de un caballo, constituye una de las manifestaciones más tempranas del pensamiento simbólico en la provincia. Más allá de su posible funcionalidad, la pieza refleja el imaginario y las creencias de las comunidades del Paleolítico, invitando a reflexionar sobre las primeras expresiones artísticas y sobre quienes las crearon.

El hallazgo se produjo en 1982 durante una campaña de excavación arqueológica en la Cueva de Ambrosio, uno de los yacimientos más relevantes del sureste peninsular, con evidencias del periodo solutrense, entre 22.000 y 17.000 años antes de nuestra era, incluyendo arte rupestre e industria lítica.

De forma paralela a esta exhibición, el museo ha programado una actividad divulgativa que se celebrará hoy a las 19:00 horas en el Museo de Almería, en la que la jefa del departamento de Conservación e Investigación ofrecerá claves para la interpretación de esta manifestación artística. La actividad contará con entrada libre hasta completar aforo.

La pieza permanecerá expuesta durante los próximos meses y podrá visitarse en el horario habitual del Museo de Almería.