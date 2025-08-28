Juan Ortega recibe el Capote de Paseo de la Feria Taurina 2024 y confiesa que “era un sueño que asocio con mis referentes”

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, le ha hecho entrega del mismo y recuerda que “la Feria Taurina es una seña de identidad cultural popular muy arraigada en Almería”

“Llevo viendo desde niño a los grandes maestros recibir el Capote de Paseo de la Feria de Almería, siempre lo he asociado a los grandes toreros y a mis referentes. Era un sueño para mí y, por eso, me hace especial ilusión recibirlo”. Así de orgulloso se mostraba el maestro Juan Ortega al recoger el Capote de Paseo como triunfador de la Feria Taurina de 2024 de manos de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, hoy en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almería. Un precioso elemento con la figura de la patrona de Almería, la Virgen del Mar, bordada a mano por la sastrería de Justo Algaba, que esta tarde lucirá en el paseíllo en el ruedo de la Avenida de Vilches.

Juan Ortega realizó el 21 de agosto de 2024 una faena llena de templanza y torería al encastado ‘Espartero’, de la ganadería El Parralejo, de 530 kilos y color negro, con el que se ganó los olés del público y los parabienes del jurado. El diestro recuerda que “en Almería he vivido la grandeza del torero. Vine por primera vez como novillero y sufrí una cornada. La segunda vez estuve muy a gusto, pero pinché al matar. Y, por fin, el año pasado me salió la corrida que siempre he buscado”. Esta frase la adorna destacando que “la Feria Taurina de Almería siempre me ha gustado, con sus mantones decorando la plaza centenaria y gente entendida. Gracias a Almería y a su Ayuntamiento por apoyar la tauromaquia”.

En esta línea, la alcaldesa ha afirmado que “la entrega del Capote de Paseo es una tradición que el Ayuntamiento de Almería viene celebrando desde 1983. De este modo queremos que los diestros recuerden su paso triunfal por Almería y que cuenten además con la protección y el cariño de una patrona tan taurina como la nuestra. Que ella te acompañe esta tarde y siempre, querido Juan”.

María del Mar Vázquez ha recordado que “la Feria Taurina es una seña de identidad cultural popular muy arraigada en Almería. De hecho, nuestra Feria no se entiende sin sus tardes de toros en nuestra plaza, que acumula ya 137 años de vida y emociones compartidas, del mismo modo que no se entiende las tardes de toros en Almería sin sus mantones, sin su merienda y sin su público, amable y generoso, pero siempre exigente”.

Por eso, ha incidido en que “para el Ayuntamiento de Almería, colaborar en el mantenimiento y promoción de nuestra Feria Taurina es un gesto natural de respaldo a un acontecimiento que conecta directa e íntimamente con una de nuestras tradiciones más queridas”.

El ganador del Capote de Paseo recuerda la faena del año pasado. “Fue un gran toro. Los toreros podemos expresarnos cuando se logra sea armonía con el toro. Ese día se produjo la unión entre los dos”. Juan Ortega confiesa que “ya soy un torero hecho, va pasando el tiempo y te das cuenta que el toreo es un camino, es una forma de vida, y lo único que le pido a Dios y a mi mismo es levantarme cada mañana con ilusión para seguir buscando y creciendo en la tauromaquia”.

Y remata remarcando que “para mí el toreo está viviendo su mejor momento desde hace años, ves las plazas llenas donde vas, no sólo en las grandes ferias, sino en cualquier pueblo y con gente joven. Y eso es una alegría y orgullo”.