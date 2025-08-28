La Plaza de las Velas reúne sabor y tradición con los ‘showcooking’ de Carlos Salinas y Bosco Benítez

El encuentro gastronómico “Saborea Almería en Feria” ha convertido la Plaza de las Velas en uno de los espacios más concurridos

El Espacio Gastronómico de la Feria de Almería ha vuelto a llenarse de vida en la jornada de este jueves, confirmando por enésimo día consecutivo el éxito de esta tercera edición del encuentro “Sabores Almería en Feria”. La gran afluencia de vecinos y visitantes ha dado lugar a un ambiente vibrante, con un público entregado que ha disfrutado de la experiencia culinaria en un marco festivo y participativo, consolidando a la Plaza de las Velas como un referente imprescindible del mediodía de feria.

El programa de hoy ha contado con dos demostraciones muy aplaudidas. Carlos Salinas, maestro panadero del Obrador Las Pitas, ha realizado una exhibición con panes de masa madre y dulces saludables elaborados sin gluten y sin azúcar, que posteriormente pudieron ser degustados por el público, despertando tanto interés como sorpresa por la calidad de las propuestas.

Por su parte, el chef Bosco Benítez, presentador del programa “Tierra de Sabores” de Canal Sur y responsable de la cocina de La Cochera del Abuelo en Sevilla, ha deleitado a los asistentes con dos elaboraciones que sorprendieron por su creatividad y raíz andaluza: un Ajo Blanco de melón con almendras de Gérgal, piñones, mojama de atún de Salazones Asencio y AOVE de la Almazara de Canjáyar, y un Rol de cabrito, cocinado a baja temperatura, desmigado de Cabrito de Los Filabres con baba ganoush de berenjena asiática y de Coprohníjar, acompañado de una salsa tipo soja. Ambas propuestas pudieron ser degustadas por el público, que premió con aplausos la combinación de producto local y técnica culinaria innovadora.

La programación continuará mañana, viernes 29 de agosto, con una jornada especialmente entrañable: el tradicional concurso infantil “Mini Chef”, en el que los más pequeños demostrarán su talento en los fogones, acompañados por Marifé Montoya. Además, el chef Juan Manuel Domínguez protagonizará un ‘showcooking’ en el que elaborará un salmonete relleno, suquet y ñoqui de naranja, un menú cargado de creatividad que pondrá el broche perfecto a la mañana gastronómica.

El Espacio Gastronómico de la feria está coordinado por el Área de Comercio, Empleo, Emprendimiento y Juventud del Ayuntamiento de Almería, con el patrocinio y colaboración de Diputación Provincial, Sabores Almería, Almería Gastronómica, Eco Selectos, Cepa Bosquet, Hogar Hotel Hoalve, Casa Rafael, Mediterránea de Alimentación, Desuflí La Almazara de Canjáyar, Sociedad Cooperativa Los Filabres, Coprohnijar y Estrella Levante.