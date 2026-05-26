El documento apuesta por el envejecimiento activo, el bienestar emocional y una ciudad más amigable e inclusiva para las personas mayores

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el VI Plan para las Personas Mayores 2026-2030, un documento estratégico promovido por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las personas mayores de la ciudad.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la portavoz del Equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, como parte de los acuerdos adoptados por este órgano de gobierno, presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, reunido en sesión ordinaria el pasado viernes.

El nuevo plan nace con la vocación de reforzar las políticas integrales dirigidas a fomentar la autonomía personal, el envejecimiento activo, el bienestar emocional y la participación social de las personas mayores.

Como ha explicado la portavoz municipal, el documento se articula en torno a cinco grandes líneas estratégicas: la prevención de la soledad no deseada; el envejecimiento activo y el aprendizaje a lo largo de la vida; el bienestar emocional; la participación y gobernanza de las políticas de mayores; y el desarrollo de una ciudad amigable con las personas mayores.

Sánchez ha subrayado que “este nuevo plan supone un paso más en el compromiso del Ayuntamiento con nuestros mayores, impulsando políticas que favorezcan su autonomía, participación y bienestar emocional para construir una ciudad más humana y cercana”.

Adjudicadas las obras de construcción y mejora de dos áreas infantiles inclusivas y sostenibles en El Puche y en Las Almadrabillas

Con un presupuesto base de 285.000 euros y un plazo de seis meses, el objetivo municipal con esta doble actuación es la de seguir mejorando los espacios públicos con zonas de juegos para los más pequeños

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, a la empresa ‘Fircosa Desarrollos S.L.’, por importe de 258.123,07 euros y un plazo de ejecución de seis meses, la construcción de un nuevo parque infantil en el barrio de El Puche y la remodelación integral del área de juegos en el Parque de Los Periodistas, situado entre la Avenida Cabo de Gata y el Paseo Marítimo, en Las Almadrabillas.



Ambos proyectos se enmarcan en el plan municipal que destinará este año 600.000 euros a la mejora de áreas infantiles, de calistenia y zonas biosaludables en la ciudad, en el marco de los compromisos anunciados por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, de ofrecer a la ciudadanía espacios públicos seguros, inclusivos, sostenibles y de calidad.



La adjudicación de estos trabajos permitirá al Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, que dirige el concejal Juan José Segura, iniciar los trabajos antes del verano, como así ha anunciado la portavoz municipal, Sacramento Sánchez, incluyendo este adjudicación entre los acuerdos adoptados por el Equipo de Gobierno en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes, 22 de mayo.

Nuevo parque infantil en El Puche



El nuevo parque en la barriada de El Puche se levantará en una parcela pública ubicada entre la Avda. Mare Nostrum y la C/ Marie Curie, concretamente en su zona oeste junto a la Avenida de la Tolerancia, con una superficie de 652 m² de un total de 1.800 m².

La actuación en este caso contempla:



• La instalación de juegos fabricados en plástico reciclado 100%, procedente de envases recuperados de la fracción amarilla de la recogida selectiva. Este material, además de sostenible, no requiere mantenimiento y es resistente a la intemperie.



• La ejecución de la obra civil: limpieza y desbroce de parcela, excavación y nivelación, extensión de zahorra y capa de hormigón con acabado impreso, y pavimento de caucho reciclado continuo en las zonas de juego.



• La dotación de elementos lúdicos como dos estructuras multijuegos (con rocódromo, redes de trepa, tobogán tubular de 1,6 metros, pasarelas y rampas de acceso), un balancín y un columpio.



• La instalación de un vallado perimetral con dos accesos principales, bancos y papeleras de polímero reciclado.



• La certificación final de seguridad por parte de una empresa homologada.

Remodelación del Parque de Los Periodistas



En el caso de la remodelación que se acometerá en el Parque de Los Periodistas, el proyecto contempla la transformación de la actual zona de juegos, de unos 400 m², en un espacio infantil totalmente inclusivo con pavimentos accesibles y nuevos equipamientos adaptados. La intervención municipal en esta zona será completada, además, con la ejecución de un nuevo skatepark. En este caso, la actuación sobre el área infantil incluye:



• El desmontaje de los juegos existentes y su traslado a las instalaciones municipales de conservación, con el fin de reubicarlos en otros parques de la ciudad.



• La ejecución de una nueva solera de hormigón armado y la colocación de pavimento de caucho continuo con señalización podotáctil, que facilitará la orientación y la seguridad de personas con discapacidad visual.



• La instalación de un conjunto de juegos inclusivos como el Fun Point (con juegos musicales, paneles de dibujo, paneles dicroicos, hamaca y escaladores), carruseles, cama elástica, columpios adaptados, paneles didácticos y un tambor giratorio. En total serán ocho elementos diferentes los que se ubiquen en este espacio con pacaidad para más de sesenta personas y para niños de todas las edades.



• La incorporación de mobiliario urbano singular (Loop Cone, asientos HopOp y Lava), que combina descanso y actividad lúdica, fomentando la socialización y el encuentro.



• La instalación de cartelería identificativa del parque y la certificación de seguridad correspondiente.



El Ayuntamiento adjudica un sistema visual avanzado para reforzar la gestión de operativas y emergencias de la Policía Local

La nueva plataforma tecnológica permitirá integrar en tiempo real cámaras, drones y dispositivos móviles para mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante incidencias y grandes eventos

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, el contrato menor para el suministro de un sistema visual de operativas de seguridad destinado a la Policía Local de Almería, consistente en una plataforma de software para la gestión visual ágil, multinivel, multifuente y multiusuario de operativas y emergencias. El contrato ha sido adjudicado a la mercantil ‘Nuuk Technologies S.L.’ por importe de 17.121,50 euros.

La actuación se enmarca dentro de la estrategia de modernización y digitalización de los servicios de seguridad y emergencias impulsada por el equipo de Gobierno municipal, con el objetivo de dotar a la Policía Local de nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar la coordinación de efectivos, optimizar los tiempos de respuesta y reforzar la atención a la ciudadanía.

Así lo han explicado hoy en rueda de prensa, la portavoz del Equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, acompañada de la concejala responsable del Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, destacando esta iniciativa como una experiencia piloto que, tras la necesaria formación de los agentes de la Policía Local, se pondrá en marcha al menos durante un año.

El sistema adjudicado permitirá integrar y gestionar en tiempo real múltiples fuentes de información y señal, como cámaras de videovigilancia, drones, cámaras unipersonales, dispositivos móviles o sensores, facilitando la coordinación de operativas tanto ordinarias como extraordinarias desde la Sala 092 y desde puestos de mando avanzados.

La concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha destacado que “seguimos avanzando en la modernización de la Policía Local incorporando herramientas tecnológicas que van a permitir una gestión más eficaz, coordinada y rápida de cualquier operativo o emergencia que se produzca en la ciudad”.

La edil ha subrayado además que “este sistema supone un importante salto cualitativo en la capacidad operativa de la Policía Local, ya que facilitará compartir imágenes e información en tiempo real entre los distintos efectivos y servicios implicados, mejorando así la toma de decisiones y la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos”.

García Lorca ha señalado igualmente que esta iniciativa forma parte “del esfuerzo continuo que viene realizando el Ayuntamiento para mejorar las dotaciones y medios materiales y humanos de la Policía Local”, recordando en este sentido la reciente incorporación de nuevas unidades especializadas como la unidad canina y la unidad a caballo, que vienen a reforzar la presencia y capacidad operativa del cuerpo en distintos ámbitos de actuación.

El informe técnico que justifica la contratación recoge que el proyecto se desarrollará inicialmente como experiencia piloto durante un año, permitiendo realizar simulacros y pruebas operativas para evaluar la eficacia de esta herramienta tecnológica en situaciones reales y en grandes eventos que se desarrollan a lo largo del año en la ciudad.

Entre las funcionalidades previstas, la plataforma permitirá retransmisión en directo de imágenes, gestión de videowalls, comunicación mediante mensajería y audioconferencia entre los distintos efectivos desplegados, así como la posibilidad de integrar imágenes remitidas por ciudadanos desde sus teléfonos móviles, todo ello con sistemas seguros y cifrados.

El Ayuntamiento extiende a otras seis calles del Casco Histórico la mejora de su urbanización con inversiones del PAI

Las actuaciones previstas en Regimiento de la Corona, Poniente, San Juan, Santa Cruz, José María Acosta y Milagro reforzarán la accesibilidad, la conexión urbana y la humanización del Centro Histórico

El Ayuntamiento de Almería continúa avanzando en la transformación urbana del Casco Histórico con la aprobación, en Junta de Gobierno Local, de varios expedientes de contratación para la redacción de proyectos de acondicionamiento y remodelación urbana incluidos dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI).

Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal financiada con fondos europeos FEDER, que contempla una inversión superior a los 14 millones de euros y una financiación europea de hasta el 85 %.

En concreto, la redacción de proyectos ahora aprobada se centra en las calles Regimiento de la Corona y Poniente; San Juan y Santa Cruz; y José María Acosta y Milagro, con el objetivo común de mejorar la conectividad urbana, favorecer los recorridos peatonales y revitalizar espacios emblemáticos del Centro Histórico.

La actuación prevista en Regimiento de la Corona y Poniente permitirá reforzar la conexión entre la Plaza de Pavía y el Parque Nicolás Salmerón, generando espacios más accesibles, integrados y amables para vecinos y visitantes. La redacción de este proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 24.032,71 euros. La inversión estimada para su ejecución asciende a 280.000 euros.

Por su parte, las obras proyectadas en las calles San Juan y Santa Cruz contarán con una inversión estimada de 160.000 euros y estarán orientadas a mejorar las condiciones urbanas de esta zona y la humanización del espacio público.



Además, el Ayuntamiento ha aprobado la contratación para la remodelación de las calles José María Acosta y Milagro, con un presupuesto base de licitación de 26.386,48. Una actuación estratégica que reforzará la conexión entre la Plaza de la Constitución y el entorno de la Alcazaba. La intervención incluirá el uso de piedra natural para mantener la coherencia estética y patrimonial del entorno urbano. La inversión prevista se calcula en unos 360.000 euros.

Los proyectos contemplarán el acondicionamiento integral de las calles, la mejora de infraestructuras urbanas, la ordenación del tráfico peatonal y rodado, así como la incorporación de vegetación y mobiliario urbano adaptado estos entornos y a la imagen de la ciudad.

La portavoz del Equipo de Gobierno y concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, ha destacado que “estas actuaciones reflejan la apuesta municipal por recuperar y revitalizar el Casco Histórico, mejorando la accesibilidad y la calidad urbana de espacios emblemáticos para hacer una ciudad más amable, cohesionada y conectada”.

El Ayuntamiento impulsa el desarrollo de una Escuela Taller en una nave municipal del Sector 20

La Fundación Laboral de la Construcción gestionará el futuro centro de formación especializado tras la aprobación de la concesión demanial de un inmueble municipal

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio del expediente para la concesión demanial de un inmueble municipal situado en la calle Bronce, en el Polígono Industrial Sector 20, destinado a albergar una futura Escuela Taller gestionada por la Fundación Laboral de la Construcción.

El espacio objeto de la concesión es una nave municipal de más de 1.300 metros cuadrados construidos sobre una parcela superior a los 7.600 metros cuadrados y valorada, de acuerdo a informes técnicos, en más de un millón de euros.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la portavoz municipal, Sacramento Sánchez, explicando que la iniciativa responde a la solicitud planteada hace aproximadamente un año por la Fundación Laboral de la Construcción, interesada en rehabilitar este espacio para convertirlo en un centro de formación especializado vinculado al sector de la construcción.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Almería refuerza su apuesta por la formación y el empleo, favoreciendo nuevas oportunidades de capacitación profesional y mejorando la inserción laboral en un sector estratégico para la economía local.

Sánchez ha señalado que “la puesta en marcha de esta Escuela Taller permitirá aprovechar un espacio municipal para generar nuevas oportunidades de formación y empleo, especialmente dirigidas a sectores con una alta demanda laboral y capacidad de crecimiento”.