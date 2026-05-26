Sol de Habaneras ‘atracará’ con su veraniega gira de músicas marineras en la Plaza de la Constitución el próximo 14 de junio

Con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Fundación Unicaja, la cita será a las 21.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo

El grupo Sol de Habaneras presenta para este verano el ciclo musical “Habaneras de costa a costa”, una propuesta cultural que recorrerá diversos municipios del litoral almeriense durante los meses de junio, julio y agosto de este 2026, y que cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja, entidad comprometida con la promoción de la cultura y el desarrollo de iniciativas musicales en Andalucía y, en el caso de la capital, con el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. La cita en la ciudad será el domingo, 14 de junio, a las 21.00 horas y en la Plaza de la Constitución, con entrada libre hasta completar aforo.

El proyecto –explican desde la formación Sol de Habaneras- “nace con el objetivo de difundir y acercar al público la tradición de la habanera y la música marinera, un género profundamente ligado al mar, a la memoria de los puertos y a la historia cultural de los pueblos costeros”.

A través de una serie de conciertos al aire libre, el grupo interpretará un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluye habaneras tradicionales, canciones del mar y piezas emblemáticas del repertorio marinero, ofreciendo un espectáculo pensado para todos los públicos y especialmente adecuado para los escenarios naturales de la costa mediterránea.

La gira está prevista en los municipios de Almería, Adra, Roquetas de Mar, Carboneras, Garrucha o Vera y localidades como Villaricos (Cuevas del Almanzora) o San Juan de los Terreros (Pulpí). “Habaneras de costa a costa” pretende convertirse en un encuentro musical con el mar, uniendo cultura, tradición y emoción en un recorrido por distintos escenarios del litoral almeriense.

Sol de Habaneras es una formación musical almeriense especializada en la interpretación de habaneras y música marinera. Integrado por cerca de una treintena de componentes, entre voces e instrumentistas procedentes de distintas agrupaciones musicales, el grupo desarrolla una propuesta artística que combina repertorio tradicional con arreglos propios. Bajo la dirección musical de Julio Carasa Ballesta, la formación ofrece un espectáculo cuidado que une interpretación coral e instrumental, incorporando además la declamación de textos poéticos relacionados con el mar.

A lo largo de su trayectoria, Sol de Habaneras ha participado en numerosos conciertos y eventos culturales en la provincia de Almería y otros puntos de Andalucía, incluyendo auditorios, festivales y espacios culturales destacados. Su actividad se centra en la difusión y puesta en valor de la habanera como patrimonio musical, acercando este género a públicos diversos en distintos formatos escénicos.

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