Inicio / Almería / La alcaldesa acompaña a los vecinos de La Cañada en sus fiestas patronales

La alcaldesa acompaña a los vecinos de La Cañada en sus fiestas patronales

Por
No hay comentarios
mayo 31, 2026 10:37 am

Participa en el encendido del alumbrado extraordinario de la Plaza Antonio de Torres y en las imposición de las bandas a la reina y al rey

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado a los vecinos de La Cañada en sus fiestas patronales en honor a San Urbano que se celebran hasta hoy domingo, día 31 de mayo.

Junto a los concejales Antonio Urdiales, Paola Laynez y Lorena Nieto, la alcaldesa ha querido arropar al presidente de la asociación de vecinos, José Lorenzo Morales, y a su Junta Directiva, en el encendido del alumbrado extraordinario de la Plaza Antonio de Torres.


Vázquez ha deseado a los vecinos “que disfruten de las fiestas con intensidad y responsabilidad”. “La Cañada es un barrio importantísimo para el Ayuntamiento y es fundamental tener una asociación que reivindique y traslade cuáles son las necesidades existentes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos”, ha manifestado antes de participar en la entrega de bandas a la reina y al rey de las fiestas de este 2026.

GabinetedePrensa

Related Posts

Almería brilla como escaparate de la moda andaluza con la XXV edi ...
mayo 30, 2026
La Banda Sinfónica San Indalecio convierte su 35º aniversario en ...
mayo 30, 2026
Ayuntamiento, Diputación y Junta respaldan a Aema en el Día Mundi ...
mayo 30, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *