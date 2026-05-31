La Orquesta Infantil de Almería fascina con música y literatura en su paseo por ‘Haikus, fábulas y leyendas’

La formación se sumó ayer a los festejos del 25º aniversario de la OCAL con un concierto didáctico familiar dirigido por Eduardo Fernández-España y con el Coro del Conservatorio de El Ejido

La magia de la música y la literatura conquistó en la tarde de ayer sábado el Auditorio Municipal Maestro Padilla con el concierto didáctico familiar ‘Haikus, fábulas y leyendas’, una propuesta de la Orquesta Infantil de Almería (OIAL) que se enmarcó dentro de la celebración del 25º aniversario de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), incluido también en la programación especial para el trimestre de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Bajo la dirección de Eduardo Fernández-España, la OIAL ofreció una interpretación cargada de sensibilidad y frescura, acompañada por los textos y la narración de Miguel Herrador Medina, que guiaron al público a través de un universo poético lleno de simbolismo.

Uno de los momentos más destacados de la tarde llegó con la participación del Coro del Conservatorio Profesional de Música de El Ejido, dirigido por Rosell García, que aportó esa sensación de ‘trabajo en equipo’ y emoción a un repertorio pensado para transmitir valores esenciales como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el amor y la protección de la infancia.

La historia de Genón, el gigante del bosque, sirvió como hilo conductor del espectáculo. A través de este personaje marcado por una infancia triste y por la oscuridad emocional, el concierto trazó un viaje de transformación interior que cautivó al público. La música ilustró con delicadeza el despertar de Genón ante la luz de las luciérnagas y el sonido de los ambarinos, símbolos de esperanza y renacimiento.

A medida que avanzaba la representación, la emoción fue creciendo hasta desembocar en el regreso de la primavera al bosque tras veinte años de ausencia, un desenlace lleno de optimismo que arrancó cálidos aplausos entre los asistentes.

Con ‘Haikus, fábulas y leyendas’, la Orquesta Infantil de Almería volvió a demostrar el talento y compromiso de sus jóvenes intérpretes, así como la capacidad de la música para convertirse en una poderosa herramienta educativa y emocional. Sin duda una de las claves que trabaja desde el primero momento la Orquesta Ciudad de Almería con sus formaciones iniciáticas.

El público que llenó el patio de butacas y la zona del anfiteatro pudo disfrutar así de un espectáculo concebido como una experiencia artística integral en la que la música en directo, la narración oral y una cuidada puesta en escena se fundieron para emocionar y hacer reflexionar a espectadores de todas las edades.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Michelín y el Real Conservatorio Profesional de Música ‘Julián Arcas’.