La alcaldesa anima a celebrar la Fiesta Nacional luciendo la Bandera de España en  balcones, ventanas o escaparates

María del Mar Vázquez firma un Bando municipal en el que llama a los almerienses a rendir homenaje “al emblema que a todos nos representa” durante la celebración de este 12 de octubre

La ciudad de Almería celebrará este domingo, 12 de octubre, el Día de la Fiesta Nacional, luciendo los colores de la bandera de España, tal y como marca la tradición. El Ayuntamiento ha vestido de rojo y amarillo las fachadas de la Casa Consistorial, en la Plaza de la Constitución, para conmemorar esta festividad.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dictado un Bando Municipal en el que anima a los almerienses a sumarse a la celebración “para conmemorar la unión de los españoles en torno a los símbolos e instituciones de nuestro país, y para poner de manifiesto los estrechos lazos que nos vinculan como Nación a una historia, una cultura y una lengua común a todos”.

Como cada 12 de octubre, Vázquez ha querido hacer un llamamiento a la participación “haciendo visible la Bandera de España en ventanas, balcones o escaparates, contribuyendo así a rendir homenaje al emblema que a todos nos representa y por el que tantas mujeres y hombres han dado la vida a lo largo de nuestra prolongada historia”.

Por último, ha afirmado que “ese gesto acrecentará el respeto por nuestros emblemas nacionales y reforzará las claves que han forjado a España como una Nación soberana, democrática, plural e indivisible.”

En este sentido, el Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento se suma también a esta celebración con la iluminación con los colores rojigualdas de la fuentes de la Sirena, junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla. Además, se van a instalar maceteros pintados con los colores de la Bandera de España en la rotonda de la Plaza Manuel Azaña, en la rotonda del Centro Comercial Torrecárdenas, en la Plaza de España y frente a los jardines de la fuente de los 103 municipios.