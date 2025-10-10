40 empresas optan a la instalación de las placas solares del Centro Deportivo Municipal H20  de Huércal-Overa

Patricia López Rojas

Esta actuación se suma a las ya implementadas en el Centro Deportivo como la colocación de la manta térmica en la piscina y el asilamiento térmico del edificio

Un total de 40 empresas han presentado sus ofertas para optar a la instalación del sistema fotovoltaico de autoconsumo en la cubierta del Centro Deportivo H2O (Piscina Cubierta) de Huércal-Overa. Este alto número de licitadores subraya el interés y es un gran respaldo al compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad energética y económica del municipio.

El proyecto, enmarcado en el compromiso municipal por la eficiencia energética, contempla la instalación de un sistema fotovoltaico cuyo objetivo principal es el diseño y dimensionamiento de una instalación de autoconsumo que permita cubrir una parte significativa de la demanda energética del centro deportivo. Se estima que, con la puesta en marcha de este sistema, el Ayuntamiento conseguirá un ahorro energético superior al 40%, lo que se traducirá en un notable ahorro económico en la factura de la luz.

Este ahorro se suma a otras medidas de gestión deportiva sostenible ya implementadas, como la colocación de la manta térmica en la piscina y el aislamiento térmico del edificio, consolidando el Centro Deportivo H2O como un ejemplo de instalación deportiva sostenible y eficiente. Además del beneficio económico, el proyecto generará un importante beneficio ambiental por el ahorro en emisiones contaminantes al utilizar energía limpia y renovable.

La instalación de estas placas solares en el Centro Deportivo H2O no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de una estrategia municipal más amplia para la eficiencia energética. Este proyecto se suma a las instalaciones de paneles fotovoltaicos que ya se han puesto en marcha en otros edificios municipales, reflejando el compromiso del Consistorio con la transición energética.

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha señalado que «la respuesta del sector con estas 40 empresas que optan a la instalación de las placas solares demuestra que Huércal-Overa es un municipio atractivo para la inversión en sostenibilidad. Este proyecto es una clara apuesta por el futuro, combinando el ahorro económico para las arcas municipales con un firme compromiso con el medio ambiente. Con esta inversión en el Centro Deportivo H2O no solo hacemos la piscina más sostenible, sino que la hacemos más eficiente económicamente. Seguimos trabajando para que todos los edificios municipales sean ejemplos de eficiencia energética.»