La alcaldesa destaca el impulso de la Junta en infraestructuras sanitarias tras invertir 15 millones en el Hospital Universitario Torrecárdenas

María del Mar Vázquez acompaña al presidente Juanma Moreno en su visita al Complejo Hospitalario en el que ya se ha implantado el ‘Acto Único’ para la detección precoz del cáncer de mama

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la visita que ha realizado este lunes al Hospital Universitario Torrecárdenas, un complejo que ha sido objeto de una remodelación profunda en buena parte de sus instalaciones. Entre ellas, el área de oncología, donde se ha renovado todo el equipamiento.

En total, en todo el hospital acaba de concluir la sustitución de 700 camas por otras nuevas, incluidas 28 para pacientes críticos, así como la renovación de 60 ecógrafos, 7 mesas quirúrgicas y 9 de anestesia, entre otras mejoras, gracias a una inversión de 15 millones en un ‘plan renove’ cuyo objetivo es poner fin a la obsolescencia que arrastraba el hospital almeriense desde hace años.

En su intervención, la alcaldesa ha destacado que todas las mejoras que se han instalado tanto en el Hospital Universitario Torrecárdenas como en los centros de salud de la capital “son fruto del plan de modernización que el Gobierno de Juanma Moreno está llevando a cabo en la red de infraestructuras sanitarias de Almería desde el año 2019, tras encontrarse con una sanidad con enormes carencias, centros sanitarios obsoletos y muchísimas promesas incumplidas”.

En este contexto, Vázquez ha agradecido al Gobierno andaluz su “sensibilidad con las necesidades, las urgencias y las preocupaciones reales de los almerienses”. “Desde que Juanma Moreno está al frente de la Junta, los almerienses estamos viendo crecer un modelo sanitario que dispone de una red de infraestructuras dotada con tecnología y equipamiento puntero, para que los profesionales puedan llevar atendernos mejor, dar mejor servicio a las personas y llevar a cabo las atenciones médicas, revisiones, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas sin problema”, ha asegurado.

La alcaldesa ha enumerado algunas de las actuaciones más destacadas en los últimos años como ha sido la puesta en funcionamiento del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, la llegada del tan necesitado PET-TAC, la inauguración de los consultorios de Piedras Redondas y de la Casa del Mar, además del edificio de Consultas Externas del Hospital Torrecárdenas que se está visitando este lunes. “Además se ha mejorado la dotación personal de los diferentes servicios, impulsando la contratación de más personal y mejoras en la atención”, ha añadido.

“Pero eso no es todo: Los presupuestos de la Junta para 2026 prevén inversiones significativas en Almería (alrededor de 418 millones de euros para el conjunto de la provincia, incluyendo sanidad), con el objetivo de mejorar la red de infraestructuras y reducir las listas de espera”, ha valorado Vázquez.

Por último, ha concluido asegurando que “reforzar la sanidad pública significa proteger uno de los pilares fundamentales del bienestar, significa reducir tiempos de espera y mejorar diagnóstico, ofrecer tratamientos más avanzado y, sobre todo, significa dignificar también la labor de los profesionales que cada día cuidan a los almerienses con mayor vocación y entrega”. “Todas estas actuaciones no solo fortalecen el sistema sanitario, sino que impactan directamente en la calidad de la vida de nuestra ciudad generando confianza, estabilidad y oportunidades de desarrollo”, ha finalizado.

Detección precoz del cáncer

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la puesta en marcha de las dos principales medidas impulsadas por el Gobierno andaluz para mejorar los protocolos de detección precoz del cáncer de mama, como son la implantación del ‘Ácto único’, consistente en la realización de mamografía, ecografía y biopsia en una misma jornada; y la contratación hasta la fecha de 500 nuevos profesionales sanitarios de refuerzo, del total de 705 que está previsto que se incorporen para todos los cribados de los distintos tipos cáncer.

Precisamente es el Hospital Universitario Torrecárdenas uno de los centros en los que ya se está aplicando el ‘Acto único’ a pacientes con sospecha de cáncer: «En este hospital he asistido a una demostración de este nuevo procedimiento, introducido en la cartera sanitaria de toda Andalucía desde el pasado 12 de enero con el objetivo de reforzar la seguridad y calidad asistencial que se ofrece a las mujeres del programa de cribado de cáncer de mama. Por cierto, ya hemos contratado el 70%, unos 500, de los 705 profesionales de refuerzo prometidos. Ésta es la sanidad pública por la que luchamos y en la que creemos, una sanidad pública eficaz, bien gestionada, que sea orgullo de los andaluces y que esté bien dotada tanto en equipamiento como en recursos humanos, en profesionales».

De 2019 a 2025, el Gobierno andaluz ha invertido en la red sanitaria de la provincia de Almería 170 millones de euros, de los que más de 134 han sido para modernizar y equipar hospitales (se ha renovado el 99% de todas las camas) y 36 para la Atención Primaria. Una inyección de recursos que se ha traducido en indicadores como el hecho de que el Torrecárdenas se haya colocado entre los cinco mejores de Andalucía, o que haya ascendido al puesto 24 del ranking de hospitales con mejor reputación de España, escalando 12 posiciones desde 2020.

Plan ‘Andalucía Actúa’

Por otro lado, el presidente ha recordado que este martes se presentará el nuevo Plan ‘Andalucía Actúa’, diseñado por la Junta de Andalucía para destinar recursos a reparar los daños en infraestructuras ocasionados por el temporal de borrascas que ha castigado a la comunidad en las últimas semanas, así como a reactivar los sectores de la economía más afectados, en especial el sector primario y el agroindustrial.

«El Gobierno andaluz está ya liderando ese proceso de recuperación. Y, como hemos demostrado en otras crisis, estaremos a la altura de lo que necesitan los andaluces en todo lo que esté a nuestro alcance. Empezaremos con las primeras líneas prioritarias y urgentes del que hemos denominado Plan ‘Andalucía Actúa’. Será un primer paquete de medidas para arreglar lo que corre más prisa, nuestras infraestructuras básicas más dañadas por este durísimo temporal: carreteras, colegios, institutos y centros sanitarios, fundamentalmente. Pero será un plan abierto y vivo, que se irá ampliando en las próximas semanas para atender todo lo necesario, siempre dentro de nuestras competencias».

En la visita a las instalaciones sanitarias también han estado presentes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; los consejeros almerienses Ramón Fernández-Pacheco y Mari Carmen Castillo; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; y el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, entre otros.