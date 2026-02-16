Robótica Alhadra gana una nueva edición de la First Lego League disputada en la Universidad de Almería

Más de 170 escolares de entre 6 y 16 años, organizados en 24 equipos entre las dos categorías, reciben un impulso a su vocación hacia las disciplinas STEM en un evento organizado por la UAL y la Asociación Ingeniera Soy, y que entrega siete premios: ganador, valores, jóvenes promesas, innovación, entrenador y dos a diseño y comportamiento del robot

Tantas medallas como participantes. Todo el alumnado inscrito es ganador en la First Lego League año tras año. Antes que nada se fomentan los valores, para después impulsar el talento y la motivación de los jóvenes escolares. Siendo en el fondo de carácter competitivo, aunque a esto se le resta toda la importancia por parte de la organización, reparte además una serie de premios. El primero de ellos, el Premio Ingeniera Soy al Ganador, conlleva además la clasificación para participar en la Gran Final FIRST® LEGO® League España, que se celebrará el día 11 de abril en Burgos. El equipo que representará a Almería es el Robótica Alhadra, del IES del mismo nombre.

Más de 170 escolares de entre 6 y 16 años, organizados en 24 equipos de dos categorías por edades, han participado en el evento clasificatorio que ha tenido lugar el sábado 14 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Almería y en el Edificio de Ciencias de la Salud. Alcanza su vigésima edición siendo claramente el mayor programa educativo internacional para el impulso de áreas STEM, y es también el de referencia en España. Su organización en la provincia corre a cargo de la Asociación Ingeniera Soy y de la UAL, con la colaboración de LEGO® Foundation y el patrocinio de la Fundación Eduarda Justo, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Residencia San Rafael, Cítricos del Andarax y, por parte de la propia Universidad de Almería, los vicerrectorados de Estudiantes, de Transformación Digital e Infraestructuras, de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, y de Política Científica, más la Escuela Superior de Ingeniería y el Departamento de Informática.

Al frente del torneo ha estado una edición más José Carlos Moreno, profesor del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática, quien, como director, ha puesto el protagonismo en los participantes: “Esto es para ellos; desde los más pequeños, de 6 a 9 años, hasta los mayores, de 10 a 16, están deseosos de empezar ya a jugar desde la ceremonia de inauguración, porque esto para ellos es un juego”. Estando en la semana del 11-F, ha destacado que “la participación de las niñas en este tipo de disciplinas, que son tan cercanas a la ingeniería, cada vez es mayor. Año tras año, nunca dejan de sorprender, especialmente los más pequeños, las respuestas que tienen a preguntas completamente arbitrarias, y los grandes, en la línea de siempre: proponen proyectos de innovación bastante interesantes». Este año han estado relacionados “con la arqueología, que es el desafío a nivel internacional”.

En esa línea, “desde grupos que proponen una aplicación de uso libre para facilitar las tareas del arqueólogo, otros proponen metodologías de trabajo, otros, robots comerciales para transporte de piezas en excavaciones, otros han propuesto desarrollo de robots específicos, incluso ha habido algún grupo que ha propuesto una especie de mochila para garantizar la seguridad de las piezas cuando se transportan, manteniendo unas condiciones ambientales en su interior…”. Han cumplido con creces al Desafío, inspirado en un área del mundo real, que esta temporada se llama UNEARTHEDTM y que se centra en la temática de la Arqueología. Mediante el pensamiento creativo y la tecnología LEGO®, los equipos trabajan durante meses en un proyecto de innovación y en el diseño y programación de un robot.

Los equipos, con la ayuda de un entrenador adulto, desarrollan hábitos de aprendizaje, valores y habilidades de trabajo en equipo para desarrollar su proyecto y diseñar, construir y programar un robot capaz de superar el mayor número de misiones. Moreno ha explicado que “básicamente son tres bloques de pruebas: el juego del robot, en el que la parte de programación siempre la hacen muy bien, y luego el proyecto de innovación y los valores, que son los del trabajo en equipo, la inclusión, la diversidad”. Ha insistido en que “el objetivo no es ganar en sí, sino mantenerse en sucesivos torneos para disfrutar más”. Por último, ha agradecido la labor de los más de 50 voluntarios participantes, sin los que este evento FIRST® LEGO® League Almería no sería posible. Han estado en todo momento al servicio de los 24 equipos, 12 Challenge y 12 Explore. Esta 20º edición en España se está celebrando estos días a lo largo de 35 eventos clasificatorios como el que ha tenido lugar en Almería, y al que han asistido más de 300 personas.

Se ha vivido una jornada marcada por el tono lúdico y la diversión en torno a la ciencia y la tecnología, siempre bajo la finalidad del programa internacional educativo promovido por LEGO® Education y la Fundación FIRST®. Se busca fomentar las vocaciones tecnológicas entre estudiantes mediante experiencias de aprendizaje basadas en robótica y áreas STEM, o sea, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En Almería, además del ganador, Robótica Alhadra, ha habido otros seis premios. El premio Fundación Eduarda Justo a los Valores Fundamentales ha sido para Legolas AFIM21, el UAL al Diseño del Robot ha recaído en Serendipity Monkeys y el UAL al Comportamiento del Robot se ha otorgado a Shadow Pharaons. En cuanto al Premio UAL a las Jóvenes promesas, estas han sido las de Los Arqueologuitos, mientras que el UAL al Proyecto de innovación se ha ido con Present Makers. Por último, el Premio UAL al Entrenador/Mentor ha sido para Juan Francisco Sánchez Román, del centro La Salle Virgen del Mar.

Cabe recordar que Ingeniera Soy es una asociación sin ánimo de lucro, que fija su objetivo en el impulso de las áreas STEM en los jóvenes, especialmente en las niñas y mujeres. Desde la edad escolar se fomenta la tecnología y la ingeniería como motores del crecimiento de la sociedad moderna. A través de una mayor información sobre las áreas STEM y, sobre todo, generando experiencias prácticas en tecnología, se pretende enseñar a pensar. Hablando de objetivos, pasan por aumentar las aspiraciones en las áreas STEM, promocionar las oportunidades STEM, fomentar la igualdad de género tanto en el ámbito educativo como en el profesional, impulsar en la sociedad, administraciones educativas y empresas, la importancia de la educación tecnológica y generar espacios de intercambio, debate y reflexión para inspirar un futuro basado en las áreas STEM sin limitaciones o barreras.