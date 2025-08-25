La alcaldesa destaca la apuesta por una “Feria segura” y agradece la labor del operativo especial, formado por unos 300 efectivos   

María del Mar Vázquez visita el puesto de mando en el que Policía Local y Bomberos de Almería, en colaboración con el resto de cuerpos, velan por garantizar la normalidad durante cada jornada festiva

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha visitado el puesto de mando instalado en el Recinto Ferial de Almería durante la celebración de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Mar, patrona de la ciudad, para conocer de primera mano cómo se están desarrollando estos primeros días festivos en los que la normalidad ha sido la tónica habitual.

Acompañada por la concejala de Seguridad Ciudadana y Función Pública, María del Mar García Lorca, la alcaldesa ha agradecido a los aproximadamente 300 efectivos que forman el operativo especial de este año, el mayor de la historia, “su predisposición y determinación para que los miles de almerienses y visitantes que pasan cada día por este lugar se sientan seguros y protegidos”. “El mayor número de efectivos conlleva una mayor presencia en las calles del recinto y una mayor sensación de seguridad, lo que sin duda ayuda a garantizar que todo el mundo disfrute de una manera sana y responsable”, ha asegurado.

Entre las novedades que presenta el dispositivo de seguridad formado por Policía Local, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario, seguridad privada, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil destaca la participación en el mismo del Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP) de la Policía Local de Almería y de su nueva unidad canina, de medios aéreos (drones y helicóptero de Policía Nacional), caballería y videovigilancia, en este caso dispuesta en el Recinto Ferial para un mejor control de todo aquello que suceda en el mismo y zonas aledañas.

Durante su visita al puesto de mando, la alcaldesa ha reiterado su agradecimiento a todas las personas participantes en este dispositivo. “Vuestra labor es esencial para que cada año la Feria sea un éxito”, les ha trasladado al tiempo que ha valorado “la gran coordinación y colaboración existente entre cada uno de los cuerpos participantes en el operativo”.

Vázquez ha concluido sus palabras trasladando su deseo de que “almerienses y visitantes vivan esta Feria de una manera especial a la vez que responsable”. “La felicidad, el buen ambiente y el respeto hacia los demás siempre han caracterizado nuestras fiestas, así que solo espero que todo el mundo se divierta de una manera responsable”, ha concluido.

Al igual que en años anteriores, la Feria de Almería 2025 cuenta con Puntos Violetas instalados tanto en la Feria del Mediodía (junto al Teatro Cervantes) como de la Noche (Entrada del recinto de conciertos) con el objetivo de informar y formar sobre la violencia sexual así como de atender cualquier caso que pudiera darse.