La Feria vive el sabor en el espacio gastronómico de la Plaza de las Velas

El encuentro gastronómico ‘Saborea Almería en Feria’ es una de las actividades más concurridas

La tercera edición del encuentro gastronómico ‘Saborea Almería en Feria’ ha convertido la Plaza de las Velas en uno de los espacios más concurridos y animados de la Feria de Almería. La cita, que se desarrolla hasta el próximo sábado, 30 de agosto, reúne cada día a decenas de vecinos y visitantes en torno a la mejor gastronomía local. Degustaciones, ponencias y demostraciones culinarias en directo se suceden en un ambiente festivo que combina el espíritu de feria con el orgullo por los productos almerienses.

La jornada de este lunes se ha caracterizado por la gran afluencia de público, que no ha querido perderse la oportunidad de disfrutar de los sabores de la provincia en un entorno único. Familias, curiosos y aficionados a la cocina se han acercado a este espacio, que se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia durante la feria. Entre los aromas de los fogones y el sonido de los aplausos, los asistentes han demostrado ser un público entregado y participativo.

Los ‘showcooking’ del día

El día de hoy ha contado con dos propuestas de excepción. El chef Juan Ramón Sánchez sorprendió con una receta innovadora de atún a las bravas, una reinterpretación marinera de un clásico de la cocina tradicional que despertó la curiosidad y el paladar de los asistentes. A continuación, la chef Belén Ibáñez ha presentado un plato de rodaballo enrollado y su gambita, una elaboración refinada que puso en valor la calidad de los productos del mar de Almería.

Ambas demostraciones se han elaborado con productos de Sabores Almería, en concreto todo el pescado es de la empresa ‘Del Barco a la Mesa’, y han estado acompañadas de degustaciones gratuita, lo que ha permitido disfrutar de la experiencia no solo como espectador, sino también como comensal.

La programación continuará mañana martes con uno de los momentos más esperados: la preselección del tradicional Concurso de Gastronomía Almeriense, que alcanza ya su 29º edición. Este certamen, todo un clásico dentro de la Feria, pondrá a prueba la creatividad y la técnica de numerosos participantes, en una competición que se desarrollará los días 26 y 27 en el propio Espacio Gastronómico. Además, la jornada contará con la participación de la asociación Cofradía del Tomate, que aportará su sello característico a la programación, reforzando el vínculo entre tradición, producto local y cultura culinaria.

