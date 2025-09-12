La alcaldesa recibe al nuevo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal 

Ambos han apostado por mantener la buena relación institucional existente entre ambas administraciones en esta nueva etapa

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha recibido la visita del nuevo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal Cantarero, que desde este mes de septiembre sustituye en el cargo al coronel Jorge Montero Llácer, que el pasado mes de junio oficializó su traslado al Mando de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez.

Acompañados por la concejala de Seguridad Ciudadana y Función Pública, María del Mar García Lorca, este primer encuentro de trabajo mantenido entre ambos ha servido para poner sobre la mesa la buena y cordial relación institucional existente entre ambas administraciones, destacando los servicios prestados por la Benemérita durante la celebración de eventos multitudinarios en la ciudad.

Vázquez ha trasladado al nuevo coronel “sus mejores deseos” y le ha deseado “la mayor de las suertes y muchos éxitos” en esta nueva etapa que inicia al frente de la Comandancia de la Guardia Civil al tiempo que ha tendido la mano del Ayuntamiento de Almería “para colaborar en todas las tareas necesarias que redunden en el bienestar de nuestros vecinos”.

Nacido en Nerja en1969, José Antonio Carvajal Cantarero ingresó en la Academia General Militar en 1989 y acumula más de tres décadas de servicio en el Instituto Armado. Ha ocupado destinos en las Comandancias de Barcelona, Cádiz y Málaga, donde ha ejercido funciones de responsabilidad como jefe de recursos humanos, materiales y financieros, además de jefe de Policía Judicial, Información y Operaciones. Tras su ascenso a coronel, desde este mes de septiembre se hace cargo ahora de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.