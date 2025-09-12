Los hermanos Morente rendirán homenaje a su padre, por primera vez en Almería, en el Claustro de la Catedral

Será el próximo 19 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el primer templo de la Diócesis almeriense gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Taberna Sacromonte

Por primera vez en Almería, las voces de los hermanos Morente, una de las sagas de cantaores flamencos más reconocida en el panorama, sonarán para rendir homenaje a su malogrado padre, Enrique Morente. En concreto, Estrella, Kikí y Soleá unirán su arte, su talento y su duende para hacer disfrutar a todos los almerienses en una noche que se avecina como mágica, única e irrepetible.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado hoy este evento que se celebrará el próximo viernes, 19 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en un enclave único como es el Claustro de la Catedral de la Encarnación. El edil ha estado acompañado del vicepresidente de Diputación y diputado de Turismo, Fernando Giménez; y de María Segura, artista y organizadora del evento. Pérez de la Blanca ha asegurado que “Estrella, Kikí y Soleá compartirán las tablas del escenario con sus características voces, sus soniquetes y sus grandes espectáculos para recordar el legado de Enrique Morente”. Y es que sus hijos transmiten, por cada rincón que recorren, la esencia de la saga Morente llevándola a lo más alto del cante flamenco.

Como el resto de eventos de la Noche del Sacromonte, “cada persona podrá disfrutar del mejor flamenco acompañado de una botella de vino junto a una degustación de jamón para hacer de esta noche que sea única y especial”, ha explicado el concejal. “Al Ayuntamiento de Almería le hace especial ilusión la organización de esta cita, pionera en la capital, que servirá a una de las principales figuras del flamenco, por lo cual animamos a todos los almerienses y visitantes a que se sumen a la misma”, ha finalizado Pérez de la Blanca no sin antes dar las gracias “al Deán de este templo, por abrirnos sus puertas una vez más y hacernos sentir como en casa”.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha puesto en valor la apuesta por la cultura y el patrimonio almeriense que realiza la Diputación de Almería potenciando el orgullo almeriense: “Tenemos un firme compromiso con la cultura y el patrimonio de nuestra tierra, y el flamenco es un pilar fundamental en este ámbito. Lo demostramos con proyectos como el Museo del Realismo Español Contemporáneo MUREC y por nuestra apuesta decidida por la promoción y difusión de las iniciativas culturales que nacen en la provincia y resaltan el gran legado de nuestra tierra. Nuestro deber es respaldar y dar visibilidad a ese talento que hace de Almería sea un referente cultural dentro y fuera de nuestra provincia.”

“Tener a la familia Morente es un privilegio que nos convierte en protagonistas a nivel nacional. No podíamos dejar de apoyar y colaborar en esta nueva edición de Noches del Sacromonte, que bajo el título ‘Sacromonte en el Claustro’ refuerza la unión entre tradición, arte y cultura en un escenario único, proyectando la imagen de Almería como un epicentro de encuentro cultural y de manantial de talento”, ha resaltado Fernando Giménez.

Por último, María Segura ha agradecido “a las instituciones, al Ayuntamiento y a Diputación y en particular a Joaquín y a Fernando por su compromiso con el arte, con la cultura y con Almería”. La cantaora ha resaltado que “para nosotros, para mi familia, para la familia de Juan, va a ser muy especial por la relación que teníamos con los Morente, por lo que va a ser una noche muy importante para todos nosotros”. Del mismo modo, María Segura ha anunciado que “está todo vendido, podemos decir que tenemos el ‘sol out’ y para nosotros, sin duda, es una satisfacción increíble, por lo cual solo nos queda agradecer a todos los almerienses por su apoyo”.