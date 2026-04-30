Fernández-Pacheco destaca que el futuro del campo pasa por “la formación y la innovación”

El consejero de Agricultura ha visitado la Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente del Grupo ATU en Almería

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este jueves en Almería las instalaciones de la Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente del Grupo ATU, ubicada en La Cañada, donde ha destacado cómo centros de esta naturaleza “representan muy bien el futuro del sector agroalimentario: formación, innovación y empleo”.

Acompañado por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el consejero ha recorrido las instalaciones del centro y ha conocido de primera mano su actividad formativa, centrada en ámbitos como la agricultura, el medio ambiente, las energías renovables o la gestión del agua. Una formación que combina, además, “los oficios tradicionales de nuestra agricultura con las nuevas tecnologías”.

La escuela, que inició su actividad en 2023 y cuenta con alrededor de 300 alumnos, “es un ejemplo de cómo la formación puede generar oportunidades y dar respuesta a las necesidades reales del sector, entre las que está la falta de mano de obra cualificada”.

El consejero también ha incidido en que este tipo de iniciativas permiten avanzar en ámbitos como “la gestión del agua o la sostenibilidad”, al tiempo que ha reiterado que “el futuro del campo andaluz pasa por la formación, la innovación y el talento”.

Por su parte, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha destacado que “el éxito del modelo Almería no es un milagro ni una casualidad, sino fruto de muchísimos años de esfuerzo, ingenio y talento”. Contexto en el que ha asegurado “que la tecnología no es el futuro, sino un presente que ayuda al sector hortofrutícola a ser más competitivo y a atraer talento joven”.

En esta línea, la regidora ha agradecido tanto a la Junta de Andalucía como al Grupo Atu “su apuesta por demostrar que la colaboración público-privada es una fórmula que funciona para potenciar el talento, la formación y la creación de empleo en el sector más importante para la economía almeriense”.

La Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente del Grupo ATU desarrolla programas formativos dirigidos tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo, en colaboración con administraciones públicas y empresas del sector.

Entre sus instalaciones destacan los espacios dedicados a la formación práctica, como invernaderos tradicionales y sistemas de cultivo avanzados, así como equipamientos vinculados a energías renovables y gestión de recursos hídricos, incluyendo la desalación.