La Alquería de Adra celebra su tradicional concurso de embellecimiento y conservación de fachadas ‘Barrio Histórico’

agosto 8, 2025 4:40 pm

La barriada de La Alquería de Adra celebra, un año más, su tradicional concurso de embellecimiento y conservación de fachadas ‘Barrio Histórico’ que tendrá lugar el próximo lunes, 18 de agosto. El Ayuntamiento de Adra, la Comisión de Fiestas y la Asociación Acerobo han organizado esta actividad, en la que colaboran la Fundación Ana María Castillo y el Bar Restaurante Casa Natoli, con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias.

El objetivo del concurso es la restauración, conservación y embellecimiento de las fachadas de las casas de La Alquería, recuperando los “valores estéticos tradicionales” que son seña de identidad. Por ello, el jurado valorará positivamente la utilización de la carpintería de madera, las rejas de forja, los aleros de ladrillo y las fachadas blancas, a la hora de elegir a los ganadores. La inscripción es totalmente gratuita y se puede realizar en el Museo de La Alqueríaindicando nombre, DNI, dirección y teléfono o llamando al 950 40 35 46 ó 661 249 298.

